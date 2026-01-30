الأخبار
مقدّمة النشرة المسائيّة 30-01-2026

مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-30 | 12:46
2min
مقدّمة النشرة المسائيّة 30-01-2026

إلى اللقاء في الاخر من شباط . هو الموعد الذي ضُرِب أمس لأيجاد مخرج لزيادة رواتب عسكريي الخدمة، وعسكريي التقاعد . 
من الإثنين الثاني من شباط حتى الثامن والعشرين منه، ماذا سيحصل؟ هل تكون قد توافرت لدى وزير المال تكلفة الزيادات؟ وفي حال توافرت ، هل ستكون لديه ابواب الإيرادات لتغطية هذه الزيادات؟ 
وزير المال ياسين جابر في وضعٍ لا يُحسَد عليه، فهو إنْ أخلف وأخلَّ ، سيكون في مواجهة مع الرأي العام، وهو إنْ تجاوب من دون تأمين الإيرادات، سيكون في مواجهة مع صندوق النقد الدولي، فأيَّ الشرَّيْن سيختار؟ 
وفي انتظار ما سيتحقق في شهر، ماذا عن الملفات الباقية؟ مجلس البوزراء فكك أحد الالغام في العلاقات اللبنانية  السورية، فاقر اتفاقية نقل عدد من المحكومين السوريين من لبنان إلى سوريا. واشارت المعلومات الى ان أحدا من الوزراء لم يعترض على الاتفاقية.
ومن القرارات ، إقرارُ هيكلية إعادة الإعمار وآليتِها مع تعديلات مهمة عليها.
واللافت مما جرى تسريبه عن جلسة مجلس الوزراء أن الرئيس عون هنّأ وزير المال باسم مجلس الوزراء على كلامه في مجلس النواب وانجازِ إقرار الموازنة.
إقليميًا ودوليًا، يستحيل على أحد التكهنُ بما سيقرره رئيس العالم دونالد ترامب في شأن إيران، والملفُ استقر اليوم على المعطيات التالية:
الولايات المتحدة الأميركية تواصل الحشد من دون أن يعني ذلك ان الحشد سيُتبَع بضربة.
إيران مستعدة للجلوس إلى طاولة المفاوضات من دون التخلي، لا عن برنامجها النووي ولا عن صواريخها البالستية.
تركيا تقوم بمساعٍ ديبلوماسية يقودها وزير خارجيتها هاكان فيدان الذي التقى اليوم نظيره التركي عباس عراقجي، الذي أعلن أن بلاده مستعدة 
لاستئناف المحادثات مع الولايات المتحدة، لكنَّ المفاوضات يجب أن تكون منصفة، وألا تشمل قدرات إيران الدفاعية،ويتابع :" عليهم بالتأكيد التخلي عن تهديداتهم وتغييرُ نهجهم .
في المقابل ، يقول الرئيس ترامب : أسطول كبير يتجه ألى ايران أكبرُ من الذي أبحر إلى فنزويلا.

