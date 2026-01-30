الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
البقاع
8
o
الجنوب
16
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:00
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
البقاع
8
o
الجنوب
16
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مقدّمة النشرة المسائيّة 30-01-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-30 | 12:46
مشاهدات عالية
شارك
شارك
مقدّمة النشرة المسائيّة 30-01-2026
2
min
مقدّمة النشرة المسائيّة 30-01-2026
إلى اللقاء في الاخر من شباط . هو الموعد الذي ضُرِب أمس لأيجاد مخرج لزيادة رواتب عسكريي الخدمة، وعسكريي التقاعد .
من الإثنين الثاني من شباط حتى الثامن والعشرين منه، ماذا سيحصل؟ هل تكون قد توافرت لدى وزير المال تكلفة الزيادات؟ وفي حال توافرت ، هل ستكون لديه ابواب الإيرادات لتغطية هذه الزيادات؟
وزير المال ياسين جابر في وضعٍ لا يُحسَد عليه، فهو إنْ أخلف وأخلَّ ، سيكون في مواجهة مع الرأي العام، وهو إنْ تجاوب من دون تأمين الإيرادات، سيكون في مواجهة مع صندوق النقد الدولي، فأيَّ الشرَّيْن سيختار؟
وفي انتظار ما سيتحقق في شهر، ماذا عن الملفات الباقية؟ مجلس البوزراء فكك أحد الالغام في العلاقات اللبنانية السورية، فاقر اتفاقية نقل عدد من المحكومين السوريين من لبنان إلى سوريا. واشارت المعلومات الى ان أحدا من الوزراء لم يعترض على الاتفاقية.
ومن القرارات ، إقرارُ هيكلية إعادة الإعمار وآليتِها مع تعديلات مهمة عليها.
واللافت مما جرى تسريبه عن جلسة مجلس الوزراء أن الرئيس عون هنّأ وزير المال باسم مجلس الوزراء على كلامه في مجلس النواب وانجازِ إقرار الموازنة.
إقليميًا ودوليًا، يستحيل على أحد التكهنُ بما سيقرره رئيس العالم دونالد ترامب في شأن إيران، والملفُ استقر اليوم على المعطيات التالية:
الولايات المتحدة الأميركية تواصل الحشد من دون أن يعني ذلك ان الحشد سيُتبَع بضربة.
إيران مستعدة للجلوس إلى طاولة المفاوضات من دون التخلي، لا عن برنامجها النووي ولا عن صواريخها البالستية.
تركيا تقوم بمساعٍ ديبلوماسية يقودها وزير خارجيتها هاكان فيدان الذي التقى اليوم نظيره التركي عباس عراقجي، الذي أعلن أن بلاده مستعدة
لاستئناف المحادثات مع الولايات المتحدة، لكنَّ المفاوضات يجب أن تكون منصفة، وألا تشمل قدرات إيران الدفاعية،ويتابع :" عليهم بالتأكيد التخلي عن تهديداتهم وتغييرُ نهجهم .
في المقابل ، يقول الرئيس ترامب : أسطول كبير يتجه ألى ايران أكبرُ من الذي أبحر إلى فنزويلا.
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
مقدمة نشرة الاخبار
النشرة
المسائيّة
30-01-2026
مقدمة النشرة المسائية 29-1-2026
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-26
مقدّمة النشرة المسائيّة 26-01-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-26
مقدّمة النشرة المسائيّة 26-01-2026
0
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-25
مقدمة النشرة المسائية 25-01-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-25
مقدمة النشرة المسائية 25-01-2026
0
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-24
مقدمة النشرة المسائية 24-01-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-24
مقدمة النشرة المسائية 24-01-2026
0
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-23
مقدمة النشرة المسائية 23-01-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-23
مقدمة النشرة المسائية 23-01-2026
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-29
مقدمة النشرة المسائية 29-1-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-29
مقدمة النشرة المسائية 29-1-2026
0
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-28
مقدمة النشرة المسائية 28-1-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-28
مقدمة النشرة المسائية 28-1-2026
0
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-27
مقدمة النشرة المسائية 27-1-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-27
مقدمة النشرة المسائية 27-1-2026
0
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-26
مقدّمة النشرة المسائيّة 26-01-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-26
مقدّمة النشرة المسائيّة 26-01-2026
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-01-20
بالفيديو - حادث تصادم بين أكثر من مئة سيارة وشاحنة يغلق طريقا سريعا في ولاية ميشيغن الأميركية
أخبار دولية
2026-01-20
بالفيديو - حادث تصادم بين أكثر من مئة سيارة وشاحنة يغلق طريقا سريعا في ولاية ميشيغن الأميركية
0
فنّ
2026-01-24
بعد تصريحات ابنها بروكلين الصادمة... فيكتوريا بيكهام "تشعر بالخيانة"!
فنّ
2026-01-24
بعد تصريحات ابنها بروكلين الصادمة... فيكتوريا بيكهام "تشعر بالخيانة"!
0
اخبار البرامج
2026-01-25
تشويق وترقّب مع الفيديو التشويقي الجديد لـ"أكرم من مين"... نجمة تؤدي أغنية الموسم الثالث؟ (فيديو)
اخبار البرامج
2026-01-25
تشويق وترقّب مع الفيديو التشويقي الجديد لـ"أكرم من مين"... نجمة تؤدي أغنية الموسم الثالث؟ (فيديو)
0
أخبار لبنان
05:02
الرئيس عون إستقبل قائد الجيش... وهذا ما جرى عرضه
أخبار لبنان
05:02
الرئيس عون إستقبل قائد الجيش... وهذا ما جرى عرضه
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:30
جانب من اسرار البيت الابيض في فيلم وثائقي
أخبار دولية
13:30
جانب من اسرار البيت الابيض في فيلم وثائقي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
منصّةٌ رقميةٌ تحمي بياناتِ مهجري الحربِ الأهليّة والتمويلُ عائقٌ
تقارير نشرة الاخبار
13:28
منصّةٌ رقميةٌ تحمي بياناتِ مهجري الحربِ الأهليّة والتمويلُ عائقٌ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
توافر الغاز في لبنان: ماذا يقول رئيس نقابة الموزعين للـLBCI؟
تقارير نشرة الاخبار
13:27
توافر الغاز في لبنان: ماذا يقول رئيس نقابة الموزعين للـLBCI؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
جمعية المصارف: لا يجوز منح المودعين وعودا لا يمكن الإيفاء بها
تقارير نشرة الاخبار
13:25
جمعية المصارف: لا يجوز منح المودعين وعودا لا يمكن الإيفاء بها
0
أخبار دولية
13:17
إسرائيل تطلب دعما أميركيا لضرب مخازن الصواريخ الباليستية الإيرانية
أخبار دولية
13:17
إسرائيل تطلب دعما أميركيا لضرب مخازن الصواريخ الباليستية الإيرانية
0
أخبار دولية
13:15
هاتف المسؤولين الايرانيين لا يهدأ.. ووزير الخارجية الايرانية في تركيا
أخبار دولية
13:15
هاتف المسؤولين الايرانيين لا يهدأ.. ووزير الخارجية الايرانية في تركيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
مجلس الوزراء يقرّ اتفاقية نقل محكومين سوريين ويبحث إعادة الإعمار في جلسة حافلة ببعبدا
تقارير نشرة الاخبار
13:10
مجلس الوزراء يقرّ اتفاقية نقل محكومين سوريين ويبحث إعادة الإعمار في جلسة حافلة ببعبدا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:08
الى كل العسكريين وموظفي القطاع العام: لهذه الأسباب الدولة عاجزة حالياً عن تلبية مطالبكم
تقارير نشرة الاخبار
13:08
الى كل العسكريين وموظفي القطاع العام: لهذه الأسباب الدولة عاجزة حالياً عن تلبية مطالبكم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:03
الرتب والرواتب… من الرشوة الانتخابية إلى الانهيار المالي
تقارير نشرة الاخبار
13:03
الرتب والرواتب… من الرشوة الانتخابية إلى الانهيار المالي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
10:06
"قتلتها ولم تُبدِ أي ندم على جريمتها"… نقيب الفنانين السوريين يكشف تفاصيل صادمة عن مقتل هدى شعراوي
فنّ
10:06
"قتلتها ولم تُبدِ أي ندم على جريمتها"… نقيب الفنانين السوريين يكشف تفاصيل صادمة عن مقتل هدى شعراوي
2
اقتصاد
02:08
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:08
ارتفاع في أسعار المحروقات...
3
حال الطقس
03:21
إليكم حال الطقس في لبنان...
حال الطقس
03:21
إليكم حال الطقس في لبنان...
4
موضة وجمال
10:48
"كادت أن تظهر عارية"... فستان خطوبة "أشهر عارضة في أستراليا" يثير البلبلة: "لم تترك شيئًا للخيال!" (صور)
موضة وجمال
10:48
"كادت أن تظهر عارية"... فستان خطوبة "أشهر عارضة في أستراليا" يثير البلبلة: "لم تترك شيئًا للخيال!" (صور)
5
أخبار لبنان
08:10
الانتخابات النيابية في 3 و10 أيّار...
أخبار لبنان
08:10
الانتخابات النيابية في 3 و10 أيّار...
6
أمن وقضاء
12:45
الجيش: عملية دهم وتوقيف أشخاص وضبط سيارات مسروقة وكمية من المخدرات في بريتال والطيبة
أمن وقضاء
12:45
الجيش: عملية دهم وتوقيف أشخاص وضبط سيارات مسروقة وكمية من المخدرات في بريتال والطيبة
7
اقتصاد
05:16
الذهب يتراجع إلى ما دون 5000 دولار للأونصة
اقتصاد
05:16
الذهب يتراجع إلى ما دون 5000 دولار للأونصة
8
خبر عاجل
08:47
الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر كانون الثاني 2026
خبر عاجل
08:47
الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر كانون الثاني 2026
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More