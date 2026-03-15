مقدمة النشرة المسائية ١٥-٣-٢٠٢٦

مقدمة نشرة الاخبار
2026-03-15 | 13:49
مقدمة النشرة المسائية ١٥-٣-٢٠٢٦

العالم منشغل بتأمين النفط وإمدادات النفط.. الهَم تأمين وصوله إلى الدول ، وفي حال التعذر البدء بسحب المادة من الإحتياط الإستراتيجي.

 

هذا الواقع فرض نفسه على كل الدول وأثبت أن مصالح الدول متشابكة... عينة من هذا التشابك:

وزارة النفط العراقية قالت  اليوم إن حكومة إقليم كردستان العراق رفضت السماح لها باستخدام خط أنابيبَ، ليكون مسارا بديلا من تدفقات الخام التي تعطلت بسبب الحرب في إيران، متهمة سلطات الإقليم بطرح شروط لا صلة لها بالموضوع.

 

ردت كردستان بأن سلطات الإقليم تضغط منذ فترة من أجل إنهاء ما وصفه بمنع بنوك الإقليم من الوصول إلى الدولار، لتمويل السلع المستوردة عبر حدوده ومطاراته. 

 

هكذا ، بين العراق وكردستان: النفط مقابل الدولار.

 

والأمور متشابهة بين اكثر من بلد. 

 

ولكنْ في ذروة الازمة، حلول موقتة: وكالة الطاقة الدولية أعلنت اليوم أن النفط من احتياطياتها الطارئة سيبدأ التدفق إلى الأسواق العالمية قريبا... 

 

ومع دخول الحرب أسبوعها الثالث، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الضربات الأمريكية "دمرت تماما" معظم جزيرة خرج، وهدد بشن المزيد من الغارات، قائلا لشبكة إن.بي.سي نيوز "قد نضربها بضع مرات أخرى لمجرد 

التسلية".

 

ماذا عن الجبهة الإسرائيلية مع لبنان؟

 

إسرائيل تواصل غاراتها وضرباتها، والعين على الخيام بعد الحديث عن مواجهات في البلدة، ولم تجزم اي جهة حقيقة الواقع الميداني في البلدة...

 

ماذا عن ملف التفاوض؟ 

رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون طرح مبدأ التفاوض المباشر برعاية الولايات المتحدة الاميركية، وينتظر الجواب الرسمي الذي لم يتبلور بعد...  

الوزير الاسرائيلي السابق رون ديرمر الذي اوكله بنيامين نتنياهو قيادة ملف المفاوضات تجاه لبنان، وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، ناقش في السعودية تسوية محتملة لوقف النار مع لبنان، فيما لم يصدر أي تأكيد للخبر من أي جهة أخرى. في هذا الوقت نفى وزير الخارجية جدعون ساعر إمكان مفاوضاتٍ قريبة مع لبنان، ودعا الدولة اللبنانية الى خطوات على الأرض لتحقيق هدف نزع سلاح حزب الله أولا.

 

ومن الجنوب، أعلنت قوات الأمم المتحدة ان ثلاث دوريات تابعة لها تعرضت الأحد لإطلاق نار، في حوادث منفصلة في جنوبي البلاد، "يُرجح أنها من قبل مجموعات مسلحة غير تابعة للدولة" حسبما جاء في بيانها.

