مقدّمة النشرة المسائيّة 08-06-2026

القرارُ في يد ترامب، تتبادلُ إسرائيل وإيران الضربات، فيطلب منهما الأميركي وقفَ النار، وقد يصل إلى وقتٍ يقول فيه " تحت طائلة المسؤولية".

قد يكون الرئيس الأميركي يريدُ تهدئة الميدان علَّ هذه التهدئة تفسح في المجال أمام التقدمِ على طاولة إسلام آباد، وربما هذا ما حدا بالرئيس ترامب أن يرفع اللهجةَ والسقفَ لئلا يخرج الميدانُ عن ضوابطِه.

الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان تواصل هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بحسب ما أكد مسؤولٌ في البيت الأبيض، وأتى ذلك في يومٍ حث الرئيسُ الأميركي عبر منصات التواصل الاجتماعي، البلدين على وقفِ إطلاقِ النار "فورا".

ماذا عن لبنان، يبدو أن الجبهة َ اللبنانيةَ منفصلة إلى حدّ ما، وزيرُ الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تعهّد مواصلةَ الحملةِ العسكرية ضد حزب الله، متجاهلا تحذيرَ إيران من استئنافِ ضرباتِها على الدولةِ العبرية في حال هاجمت لبنان. وقال كاتس في بيان "سيواصلُ الجيشُ الإسرائيلي العملَ في لبنان ضد حزب الله"، مضيفا أنه سيضرب ضاحيةَ بيروت الجنوبية ردا على كلِ هجومٍ على شمال إسرائيل.

ميدانيًا، قال الجيش الإسرائيلي إن صفاراتِ الإنذار دوت في منطقة زرعيت شمال إسرائيل بعد رصدِ سقوط مقذوفٍ في منطقةٍ توجد فيها القواتُ الإسرائيلية بجنوب لبنان، ولم ترد تقارير عن وقوعِ خسائر بشرية.

وما هو لافتٌ جدًا اليوم جولة السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى الذي يُفهَم من مجملِ تصريحاته الإصرارُ على فصل مسار لبنان عن مسار إيران، وموقفُه مستوحىً من بيان الإتفاق الذي أعلن عقب الجولة الرابعة في واشنطن الاربعاء الفائت.