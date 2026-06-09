مقدمة النشرة المسائية 9-6-2026

تدخل حرب إسناد إيران التي اندلعت في الثاني من آذار الفائت، بالصواريخ الستة من حزب الله، يومها المئة. حربٌ جاءت كلفتها على اللبنانيين عمومًا، وليس على حزب الله فقط، خسائر في الأرواح تجاوزت الثلاثة آلاف وستمئة، والجرحى العشرة آلاف، وسيطرة إسرائيلية على أكثر من ستين مدينة وبلدة وقرية جنوبية، وأكثر من مليون نازح، وشبه ضياع للسنة الدراسية، وتطيير الموسم السياحي، وخسائر مادية بمليارات الدولارات.

في هذه الحرب، أخطر ما فيها أنها من دون أفق ومن دون خارطة طريق للمستقبل، الخارطة الوحيدة المتوافرة هي للمساحات المدمرة في الجنوب والتي تنافس غزة بعد الدمار.

هل نحن أمام مئة يوم ثانية للحرب؟ أم المئة يوم الآتية ستكون للمفاوضات؟

الدولة اللبنانية انطلقت في خيار المفاوضات المباشرة، رغم اعتراض إيران وحزب الله، فهل ستصمد الدولة في هذا الخيار، وتكون المئة يوم المقبلة أيام مفاوضات؟ أم نكون أمام مئة يوم جديدة من الحرب؟

لا أحد يملك الجواب، خصوصًا أن أرانب الرئيس ترامب تفوق الأرانب التي كانت لدى الرئيس بري.

الرئيس ترامب كشف أن المفاوضين بلغوا المراحل النهائية من المحادثات في مسعى للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط، وذلك بعدما أعلنت طهران وإسرائيل وقف الهجمات المتبادلة التي أثارت مخاوف من تجدّد النزاع على نطاق واسع. وقال: "نحن في المراحل الأخيرة من التوصل لاتفاق سيكون جيدا جدا".

وأضاف، ردا على سؤال، أن التوصل للاتفاق "سيستغرق يومين أو ثلاثة".

الهدنة لا تسري على جنوب لبنان:

إسرائيل شنت اليوم غارة على مدينة صور، وحزم من تبقى من السكان أمتعتهم وغادروا على عجل بعد إنذار إخلاء من الجيش الاسرائيلي شمل للمرّة الأولى الحي المسيحي الذي لجأ اليه عدد من النازحين من مناطق أخرى.