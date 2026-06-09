الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
21
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كريستال
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
21
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مقدمة النشرة المسائية 9-6-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-06-09 | 13:07
مشاهدات عالية
شارك
شارك
مقدمة النشرة المسائية 9-6-2026
2
min
مقدمة النشرة المسائية 9-6-2026
تدخل حرب إسناد إيران التي اندلعت في الثاني من آذار الفائت، بالصواريخ الستة من حزب الله، يومها المئة. حربٌ جاءت كلفتها على اللبنانيين عمومًا، وليس على حزب الله فقط، خسائر في الأرواح تجاوزت الثلاثة آلاف وستمئة، والجرحى العشرة آلاف، وسيطرة إسرائيلية على أكثر من ستين مدينة وبلدة وقرية جنوبية، وأكثر من مليون نازح، وشبه ضياع للسنة الدراسية، وتطيير الموسم السياحي، وخسائر مادية بمليارات الدولارات.
في هذه الحرب، أخطر ما فيها أنها من دون أفق ومن دون خارطة طريق للمستقبل، الخارطة الوحيدة المتوافرة هي للمساحات المدمرة في الجنوب والتي تنافس غزة بعد الدمار.
هل نحن أمام مئة يوم ثانية للحرب؟ أم المئة يوم الآتية ستكون للمفاوضات؟
الدولة اللبنانية انطلقت في خيار المفاوضات المباشرة، رغم اعتراض إيران وحزب الله، فهل ستصمد الدولة في هذا الخيار، وتكون المئة يوم المقبلة أيام مفاوضات؟ أم نكون أمام مئة يوم جديدة من الحرب؟
لا أحد يملك الجواب، خصوصًا أن أرانب الرئيس ترامب تفوق الأرانب التي كانت لدى الرئيس بري.
الرئيس ترامب كشف أن المفاوضين بلغوا المراحل النهائية من المحادثات في مسعى للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط، وذلك بعدما أعلنت طهران وإسرائيل وقف الهجمات المتبادلة التي أثارت مخاوف من تجدّد النزاع على نطاق واسع. وقال: "نحن في المراحل الأخيرة من التوصل لاتفاق سيكون جيدا جدا".
وأضاف، ردا على سؤال، أن التوصل للاتفاق "سيستغرق يومين أو ثلاثة".
الهدنة لا تسري على جنوب لبنان:
إسرائيل شنت اليوم غارة على مدينة صور، وحزم من تبقى من السكان أمتعتهم وغادروا على عجل بعد إنذار إخلاء من الجيش الاسرائيلي شمل للمرّة الأولى الحي المسيحي الذي لجأ اليه عدد من النازحين من مناطق أخرى.
مقدمة نشرة الاخبار
النشرة
المسائية
9-6-2026
مقدّمة النشرة المسائيّة 08-06-2026
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2026-06-06
مقدمة النشرة المسائية 6-6-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-06-06
مقدمة النشرة المسائية 6-6-2026
0
مقدمة نشرة الاخبار
2026-05-09
مقدمة النشرة المسائية 9-5-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-05-09
مقدمة النشرة المسائية 9-5-2026
0
مقدمة نشرة الاخبار
2026-04-09
مقدمة النشرة المسائية 9-4-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-04-09
مقدمة النشرة المسائية 9-4-2026
0
مقدمة نشرة الاخبار
2026-06-07
مقدمة النشرة المسائية 7-6-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-06-07
مقدمة النشرة المسائية 7-6-2026
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2026-06-08
مقدّمة النشرة المسائيّة 08-06-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-06-08
مقدّمة النشرة المسائيّة 08-06-2026
0
مقدمة نشرة الاخبار
2026-06-07
مقدمة النشرة المسائية 7-6-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-06-07
مقدمة النشرة المسائية 7-6-2026
0
مقدمة نشرة الاخبار
2026-06-06
مقدمة النشرة المسائية 6-6-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-06-06
مقدمة النشرة المسائية 6-6-2026
0
مقدمة نشرة الاخبار
2026-06-05
مقدمة النشرة المسائية 5-6-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-06-05
مقدمة النشرة المسائية 5-6-2026
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-06-07
بعد الإحتفال بإفتتاح مطار القليعات... اللبنانيون يسألون: هل يُنجز المشروع ومتى تنطلق أول رحلة؟
تقارير نشرة الاخبار
2026-06-07
بعد الإحتفال بإفتتاح مطار القليعات... اللبنانيون يسألون: هل يُنجز المشروع ومتى تنطلق أول رحلة؟
0
آخر الأخبار
2026-05-08
وكالة تسنيم الإيرانية: أصوات إطلاق النار تسمع منذ ساعتين في المنطقة القريبة من مضيق هرمز
آخر الأخبار
2026-05-08
وكالة تسنيم الإيرانية: أصوات إطلاق النار تسمع منذ ساعتين في المنطقة القريبة من مضيق هرمز
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-06-06
بين بيروت وطهران وواشنطن وتل أبيب... من يملك قرار الحرب والسلم في لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
2026-06-06
بين بيروت وطهران وواشنطن وتل أبيب... من يملك قرار الحرب والسلم في لبنان؟
0
صحة وتغذية
2026-05-19
حرقان القدمين قد يكشف مرضاً خطيراً... أطباء يحذرون من تجاهل الأعراض
صحة وتغذية
2026-05-19
حرقان القدمين قد يكشف مرضاً خطيراً... أطباء يحذرون من تجاهل الأعراض
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
روجيه فغالي الأسرع في الجولة الاولى من سباقات تسلق الهضبة
تقارير نشرة الاخبار
13:53
روجيه فغالي الأسرع في الجولة الاولى من سباقات تسلق الهضبة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
فرحة البكالوريا... تهوّر على الطرقات!
تقارير نشرة الاخبار
13:47
فرحة البكالوريا... تهوّر على الطرقات!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
البنتاغون يمنع التعاطي مع شركات صينية لتعاملها مع الجيش الصيني
تقارير نشرة الاخبار
13:43
البنتاغون يمنع التعاطي مع شركات صينية لتعاملها مع الجيش الصيني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
في مونديال العم سام كل المعايير معرضة للخرق
تقارير نشرة الاخبار
13:41
في مونديال العم سام كل المعايير معرضة للخرق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
مونديال 2026 على الأبواب... هذه أبرز الخيارات لمتابعة المباريات مع التكاليف
تقارير نشرة الاخبار
13:38
مونديال 2026 على الأبواب... هذه أبرز الخيارات لمتابعة المباريات مع التكاليف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
هذه تفاصيل زيارة جنبلاط لقطر…
تقارير نشرة الاخبار
13:30
هذه تفاصيل زيارة جنبلاط لقطر…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
فيصل كرامي... بين الامس واليوم
تقارير نشرة الاخبار
13:28
فيصل كرامي... بين الامس واليوم
0
أمن وقضاء
13:25
النازحون سيعودون الى قراهم يوما ما... لكن متى وكيف؟
أمن وقضاء
13:25
النازحون سيعودون الى قراهم يوما ما... لكن متى وكيف؟
0
أمن وقضاء
13:22
الحروب لم تعد تُخاض فقط بالسلاح... بل بالمعلومة والسرعة في تحليلها
أمن وقضاء
13:22
الحروب لم تعد تُخاض فقط بالسلاح... بل بالمعلومة والسرعة في تحليلها
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
07:31
مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة رأس السنة الهجرية
أخبار لبنان
07:31
مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة رأس السنة الهجرية
2
أمن وقضاء
02:35
انذار عاجل الى إلى سكان مدينة صور بما فيها الحارة المسيحية والمخيمات والأحياء المحيطة بها
أمن وقضاء
02:35
انذار عاجل الى إلى سكان مدينة صور بما فيها الحارة المسيحية والمخيمات والأحياء المحيطة بها
3
أخبار لبنان
05:21
دار الفتوى: الثلاثاء 16 حزيران أول أيام السنة الهجرية
أخبار لبنان
05:21
دار الفتوى: الثلاثاء 16 حزيران أول أيام السنة الهجرية
4
فنّ
10:31
نادين الراسي لوزيرة التربية: "خلّيكي متمسّكة بالامتحانات" (فيديو)
فنّ
10:31
نادين الراسي لوزيرة التربية: "خلّيكي متمسّكة بالامتحانات" (فيديو)
5
أخبار لبنان
05:09
حزب الله بشأن الرد الصاروخي الإيراني: هذا الدعم لحقوقنا المشروعة وتحمُّل تكلفته المادية والسياسية يؤكد أن ايران هي من تساند لبنان
أخبار لبنان
05:09
حزب الله بشأن الرد الصاروخي الإيراني: هذا الدعم لحقوقنا المشروعة وتحمُّل تكلفته المادية والسياسية يؤكد أن ايران هي من تساند لبنان
6
أخبار لبنان
09:04
الرئيس عون: من المهم اعتماد مقاربة سياسية وعسكرية واقتصادية واجتماعية لمسألة سحب سلاح "حزب الله"
أخبار لبنان
09:04
الرئيس عون: من المهم اعتماد مقاربة سياسية وعسكرية واقتصادية واجتماعية لمسألة سحب سلاح "حزب الله"
7
خبر عاجل
07:18
القناة 14 الإسرائيلية: المجلس المصغر قرر أن أي صاروخ يطلق من لبنان على إسرائيل سيقابل بهجوم على بيروت من دون موافقة سياسية
خبر عاجل
07:18
القناة 14 الإسرائيلية: المجلس المصغر قرر أن أي صاروخ يطلق من لبنان على إسرائيل سيقابل بهجوم على بيروت من دون موافقة سياسية
8
اقتصاد
02:06
انخفاض في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:06
انخفاض في أسعار المحروقات...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More