مقدمة النشرة المسائية 10-6-2026

ما يشهده الشرق الأوسط أكبر من مجرد حرب أميركية إسرائيلية على إيران، سيتخللها الليلة استهداف اميركي جديد لايران، حسبما اعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب.



إنه صراع على إعادة توزيع النفوذ، يمتد من الولايات المتحدة إلى الصين مروراً بدول المنطقة، وقد يستمر سنوات.



على هذا الخط، برز اليوم موقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عندما ربط أمن تركيا بأمن بيروت ودمشق وحلب، في رسالة واضحة تعارض تمدد النفوذ الإسرائيلي في المنطقة، وتحذر من المساس بالمصالح التركية، لا سيما تلك المرتبطة بقبرص التركية.



ما يقلق أنقرة، ويشاركها فيه بعض دول الخليج، يتجاوز الملف الإيراني.



فالمخاوف تتعلق بولادة شرق أوسط جديد، تكون فيه إسرائيل أكثر نفوذاً، وسوريا أضعف، ولبنان أكثر هشاشة، فيما تزداد الكيانات الكردية استقلالية.



اما الاخطر، فخشية تركيا ودولٍ عربية من فقدان قدرتها على التأثير في توازنات المشرق وسط صراع النفوذ القائم.



هذا جزء من الصورة، التي يجد لبنان نفسه ضمنها.



فطالما ان صراع النفوذ لم يتضح، وانَ حل المنطقة، بالمنظور العربي، مرتبط بحل الدولتين، طالما ان لبنان على حاله.



يعيش جولات من التفاوض، وينتظر اخرى.



وهنا تقول معلومات للـLBCI، إن مصير جولة المفاوضات المباشرة مع اسرائيل، المقررة في الثاني والعشرين من حزيران لم يحسم حتى الساعة.



فاسرائيل لم تكن مقتنعة اصلا بجولة الثاني والثالث من الشهر في واشنطن، وهي لم تبد اي حماسة لاي اطار تفاوضي، ما جعل احد اعضاء الوفد اللبناني يتوجه لوفدها بالقول:



انكم بما تفعلونه تخدمون ايران لا لبنان.



مصير الجلسة غير محسوم اذا، ووحدها واشنطن تملك الاجابة عليه.



ومعلومات الـLBCI من هناك، تتحدث عن اقتراحٍ بعقد جولة مفاوضات عسكرية وسياسية بهذا التاريخ، ولكن في مقر الخارجية الاميركية.



تعقيدات متلاحقة في حرب طويلة، تتخللها فصول مختلفة، اجملها عندما ينتقل العالم كله غدا ليتوحد حول كرة صغيرة.





