الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
16
o
الجنوب
20
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
16
o
الجنوب
20
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مقدمة النشرة المسائية 10-6-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-06-10 | 12:48
مشاهدات عالية
شارك
شارك
مقدمة النشرة المسائية 10-6-2026
2
min
مقدمة النشرة المسائية 10-6-2026
ما يشهده الشرق الأوسط أكبر من مجرد حرب أميركية إسرائيلية على إيران، سيتخللها الليلة استهداف اميركي جديد لايران، حسبما اعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب.
إنه صراع على إعادة توزيع النفوذ، يمتد من الولايات المتحدة إلى الصين مروراً بدول المنطقة، وقد يستمر سنوات.
على هذا الخط، برز اليوم موقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عندما ربط أمن تركيا بأمن بيروت ودمشق وحلب، في رسالة واضحة تعارض تمدد النفوذ الإسرائيلي في المنطقة، وتحذر من المساس بالمصالح التركية، لا سيما تلك المرتبطة بقبرص التركية.
ما يقلق أنقرة، ويشاركها فيه بعض دول الخليج، يتجاوز الملف الإيراني.
فالمخاوف تتعلق بولادة شرق أوسط جديد، تكون فيه إسرائيل أكثر نفوذاً، وسوريا أضعف، ولبنان أكثر هشاشة، فيما تزداد الكيانات الكردية استقلالية.
اما الاخطر، فخشية تركيا ودولٍ عربية من فقدان قدرتها على التأثير في توازنات المشرق وسط صراع النفوذ القائم.
هذا جزء من الصورة، التي يجد لبنان نفسه ضمنها.
فطالما ان صراع النفوذ لم يتضح، وانَ حل المنطقة، بالمنظور العربي، مرتبط بحل الدولتين، طالما ان لبنان على حاله.
يعيش جولات من التفاوض، وينتظر اخرى.
وهنا تقول معلومات للـLBCI، إن مصير جولة المفاوضات المباشرة مع اسرائيل، المقررة في الثاني والعشرين من حزيران لم يحسم حتى الساعة.
فاسرائيل لم تكن مقتنعة اصلا بجولة الثاني والثالث من الشهر في واشنطن، وهي لم تبد اي حماسة لاي اطار تفاوضي، ما جعل احد اعضاء الوفد اللبناني يتوجه لوفدها بالقول:
انكم بما تفعلونه تخدمون ايران لا لبنان.
مصير الجلسة غير محسوم اذا، ووحدها واشنطن تملك الاجابة عليه.
ومعلومات الـLBCI من هناك، تتحدث عن اقتراحٍ بعقد جولة مفاوضات عسكرية وسياسية بهذا التاريخ، ولكن في مقر الخارجية الاميركية.
تعقيدات متلاحقة في حرب طويلة، تتخللها فصول مختلفة، اجملها عندما ينتقل العالم كله غدا ليتوحد حول كرة صغيرة.
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
مقدمة نشرة الاخبار
النشرة
المسائية
10-6-2026
مقدمة النشرة المسائية 9-6-2026
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2026-06-06
مقدمة النشرة المسائية 6-6-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-06-06
مقدمة النشرة المسائية 6-6-2026
0
مقدمة نشرة الاخبار
2026-06-09
مقدمة النشرة المسائية 9-6-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-06-09
مقدمة النشرة المسائية 9-6-2026
0
مقدمة نشرة الاخبار
2026-06-07
مقدمة النشرة المسائية 7-6-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-06-07
مقدمة النشرة المسائية 7-6-2026
0
مقدمة نشرة الاخبار
2026-06-05
مقدمة النشرة المسائية 5-6-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-06-05
مقدمة النشرة المسائية 5-6-2026
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2026-06-09
مقدمة النشرة المسائية 9-6-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-06-09
مقدمة النشرة المسائية 9-6-2026
0
مقدمة نشرة الاخبار
2026-06-08
مقدّمة النشرة المسائيّة 08-06-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-06-08
مقدّمة النشرة المسائيّة 08-06-2026
0
مقدمة نشرة الاخبار
2026-06-07
مقدمة النشرة المسائية 7-6-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-06-07
مقدمة النشرة المسائية 7-6-2026
0
مقدمة نشرة الاخبار
2026-06-06
مقدمة النشرة المسائية 6-6-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-06-06
مقدمة النشرة المسائية 6-6-2026
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2026-05-13
معلومات للـLBCI: اجتماع اليوم سيعقد عند الساعة ٤ ظهرا بتوقيت واشنطن بين الوفد اللبناني وأعضاء الفريق الأميركي في الخارجية الاميركية في واشنطن
خبر عاجل
2026-05-13
معلومات للـLBCI: اجتماع اليوم سيعقد عند الساعة ٤ ظهرا بتوقيت واشنطن بين الوفد اللبناني وأعضاء الفريق الأميركي في الخارجية الاميركية في واشنطن
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-05-28
إسرائيل توسّع بنك أهدافها في لبنان بعد استهداف قيادي في حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
2026-05-28
إسرائيل توسّع بنك أهدافها في لبنان بعد استهداف قيادي في حزب الله
0
خبر عاجل
2026-03-06
غارتان إسرائيليّتان على بلدة بريتال في البقاع
خبر عاجل
2026-03-06
غارتان إسرائيليّتان على بلدة بريتال في البقاع
0
خبر عاجل
2026-06-08
ترامب: الحصار سيظل قائما وبكامل قوته وفعاليته حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي ويجب أن تسير الأمور بسرعة
خبر عاجل
2026-06-08
ترامب: الحصار سيظل قائما وبكامل قوته وفعاليته حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي ويجب أن تسير الأمور بسرعة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
النفايات تغزو اوتوستراد ميرنا الشالوحي... فمن المسؤول وما الحل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:44
النفايات تغزو اوتوستراد ميرنا الشالوحي... فمن المسؤول وما الحل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
الرئيس الإسرائيلي: مستقبل لبنان في بيروت لا في طهران
تقارير نشرة الاخبار
13:30
الرئيس الإسرائيلي: مستقبل لبنان في بيروت لا في طهران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
عملية مرجليت تعيد الضاحية إلى بنك الأهداف الإسرائيلي
تقارير نشرة الاخبار
13:30
عملية مرجليت تعيد الضاحية إلى بنك الأهداف الإسرائيلي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
فيديو مشاجرة بين شابين أصبح viral... ما قصتهما؟
تقارير نشرة الاخبار
13:21
فيديو مشاجرة بين شابين أصبح viral... ما قصتهما؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
من هرمز إلى بيروت... ضربات متبادلة ومفاوضات مستمرة
تقارير نشرة الاخبار
13:21
من هرمز إلى بيروت... ضربات متبادلة ومفاوضات مستمرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
الإعلامي محمد غزاوي للناشط محمد غزاوي: حلم مطار القليعات تحقق
تقارير نشرة الاخبار
13:17
الإعلامي محمد غزاوي للناشط محمد غزاوي: حلم مطار القليعات تحقق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
في المونديال... يتحول لبنان الى ملعب واحد
تقارير نشرة الاخبار
13:16
في المونديال... يتحول لبنان الى ملعب واحد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
من أول أغنية إلى أول صافرة: هكذا يبدأ مونديال 2026
تقارير نشرة الاخبار
13:14
من أول أغنية إلى أول صافرة: هكذا يبدأ مونديال 2026
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 10-6-2026
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 10-6-2026
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
03:07
"الريجي": ضبط مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة في برج حمود والنبعة والسبتية والدورة
أمن وقضاء
03:07
"الريجي": ضبط مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة في برج حمود والنبعة والسبتية والدورة
2
أمن وقضاء
04:49
شعبة المعلومات توقف شخصًا بجرم سرقة من محال تجاريّة بواسطة الكسر والخلع
أمن وقضاء
04:49
شعبة المعلومات توقف شخصًا بجرم سرقة من محال تجاريّة بواسطة الكسر والخلع
3
فنّ
15:30
بعد الضجة التي أثارها الفيديو التشويقي... وائل كفوري يكشف موعد إطلاق "سارقلي عمري" (فيديو)
فنّ
15:30
بعد الضجة التي أثارها الفيديو التشويقي... وائل كفوري يكشف موعد إطلاق "سارقلي عمري" (فيديو)
4
منوعات
11:58
من خريجة إلى متحدثة ضيفة... بيرلا حرب تعود إلى مدرستها بعد 5 سنوات وتحتفل بتخرج شقيقها
منوعات
11:58
من خريجة إلى متحدثة ضيفة... بيرلا حرب تعود إلى مدرستها بعد 5 سنوات وتحتفل بتخرج شقيقها
5
أخبار لبنان
11:21
زيارة العماد هيكل إلى جمهورية باكستان الإسلامية
أخبار لبنان
11:21
زيارة العماد هيكل إلى جمهورية باكستان الإسلامية
6
تقارير نشرة الاخبار
13:21
فيديو مشاجرة بين شابين أصبح viral... ما قصتهما؟
تقارير نشرة الاخبار
13:21
فيديو مشاجرة بين شابين أصبح viral... ما قصتهما؟
7
أخبار لبنان
08:34
فيديو اشكال بين شابين يغزو مواقع التواصل الإجتماعي .. ما الذي حصل بينهما ؟ وما قصة السيارة؟
أخبار لبنان
08:34
فيديو اشكال بين شابين يغزو مواقع التواصل الإجتماعي .. ما الذي حصل بينهما ؟ وما قصة السيارة؟
8
أخبار دولية
00:02
القيادة المركزية الأميركية استهدافنا مواقع الدفاع الجويّ ومحطات التحكم ورادارات المراقبة الإيرانية وهذا رد مناسب على الهجمات
أخبار دولية
00:02
القيادة المركزية الأميركية استهدافنا مواقع الدفاع الجويّ ومحطات التحكم ورادارات المراقبة الإيرانية وهذا رد مناسب على الهجمات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More