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مقدمة النشرة المسائية 20-6-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-06-20 | 12:52
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مقدمة النشرة المسائية 20-6-2026
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مقدمة النشرة المسائية 20-6-2026
كل التوتر الذي حملته ساعات بعد ظهر السبت، مع إعلان إيران إعادة إغلاق مضيق هرمز نتيجة استمرار عمليات اسرائيل في لبنان، وعدم التزام الولايات المتحدة بنود مذكرة التفاهم معها، يبدو أنه الى تلاش.
فواشنطن مصرة على اطلاق جولة التفاوض الاولى مع ايران بعد التوقيع على المذكرة، والى سويسرا وصل مفاوضاها ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير، على أن ينضم اليهما لاحقا نائب الرئيس الأميركي جي.دي فانس.
طهران أيضا مصرة على عدم وقف التفاوض.
لوّحت باغلاق المضيق وحملت ورقته الى وفدها المفاوض، الذي توجه بدوره الى سويسرا، ومن ضمنه وزير خارجيتها عباس عراقجي.
هناك، تُعقد غدا المباحثات، وتنضم إليها باكستان وقطر، وبهذا الاصرار، ينطلق قطار ما يرسم للعالم وللشرق الأوسط تحديدا، أما كل محاولات التصدي الإسرائيلي له، فسقطت بفعل ضابط الإيقاع الأميركي.
فمجرد اتصال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو برئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، دفع الأخير للطلب من جيشه وقف النار في لبنان، من دون أي انسحاب من الأراضي التي احتلها.
فهل يصمد وقف النار فعلا هذه المرة، أم تحاول إسرائيل مجددا الوصول الى علي الطاهر، فتستخدم ورقة النصر هذه على طاولة مسار مفاوضاتِها مع لبنان الأسبوع المقبل؟
وماذا لو فشلت مجددا تحت ضربات حزب الله، فهل يحمل الحزب الورقة نفسها في المباحثات الجارية على أكثر من صعيد، والتي تؤكد معلومات الـLBCI أن قطر تلعب دورا اساسيا فيها؟
وسط هذه التطورات، رسالة من جي.دي فانس الى مسيحيي لبنان: "ثقوا بالسيد المسيح" قال لهم، وبأصدقائكم في واشنطن، وما تتحملونه هو نتيجة عمليات ينفذها حزب اللّٰه في بعض الأحيان ضد إسرائيل.
ورسالة من قائد الجيش العماد رودولف هيكل الى العسكريين: "نمنع تهديد السلم الأهلي، وتحقيق الأهداف الإسرائيلية، علاقتُنا مع سوريا جيدة، ووفدُنا المفاوض لا هوية طائفيه له".
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