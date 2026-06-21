مقدمة النشرة المسائية 21-6-2026

يومٌ أول من التفاوض في سويسرا بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران برعاية باكستان. جولة أولى عُقدت ثم رفعت للتشاور، لتبدأ الجولة الثانية.

في الموازاة كان يعقد في القاهرة اجتماع على جانب كبير من الأهمية، في حضور وزراء خارجية مصر وباكستان والسعودية وتركيا. الإجتماع تحدث عن أهمية التوصل الى إتفاق "سريع وناجح" لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وضرورة أن يضمن "أمن واستقرار" دول الخليج.

وفيما تقاطعت المعلومات على أن لبنان كان في صلب محادثات الجولة الأولى، كان لافتًا ما قاله الرئيس الأميركي دونالد ترامب على منصته الاجتماعية تروث سوشال: "يجب على إيران أن توقف فوراً وكلاءها المدعومين بسخاء في لبنان عن إثارة المشاكل. وإذا لم تفعل، فسنضرب إيران بقوة مرة أخرى، تماما مثلما فعلنا الأسبوع الماضي، ولكن بقوة أكبر".

في الموازاة قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن القوات الإسرائيلية لها حرية التصرف، بلا قيود، للقضاء على أي تهديدات تواجههم في لبنان، مشيرا إلى أنها ستبقى متمركزة في المواقع المحددة ضمن "المنطقة الأمنية".

ماذا عن مفاوضات واشنطن؟... غادر الوفد اللبناني إلى العاصمة الأميركية، وكان لافتًا موقفان لكل من الرئيس نبيه بري وحزب الله، لم يخلوا من التباين...

الرئيس بري أبدى ليونة تجاه الرئيس عون والرئيس سلام، فيما سجَّل حزب الله هجومًا عنيفًا عليهما، من خلال الإنتقاد الشديد للتفاوض المباشر، مستخدمًا أوصافًا أقل ما يقال فيها إنها مهينة، كالبصم وغيرها.

بري يقول لصحيفة الشرق الأوسط إنه على تواصل دائم برئيسَي الجمهورية جوزيف عون، والحكومة نواف سلام، رغم أن "لديهما أفكاراً غيرَ أفكاري"

وأضاف "لا أظن أن هناك مشكلة بيننا، ما دام يجمعنا انسحاب إسرائيل أولاً من الجنوب، ونشرُ الجيش اللبناني، وعودة الأهالي إلى مدنهم وقراهم، وإطلاق الأسرى، ووضع خطة لإعمار ما دُمِّر منها، بدعم عربي ودولي..."

أما حزب الله فقال: "بات واضحًا ومؤكدًا أن جولات التفاوض المباشر التي سيق إليها وفد السلطة اللبنانية إلى واشنطن، ليهز برأسه ويبصم على ما تسطره الإدارة الأميركية من إملاءات، تصادر سيادة لبنان، وليس مأمولًا، على الإطلاق، أيُ خير ينجم من هذه المفاوضات التصالحية، لأن منطلقها خاطئ ومريب، وهدفَها إذعانٌ واستسلام.