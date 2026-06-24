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مقدمة النشرة المسائية 24-6-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-06-24 | 12:54
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مقدمة النشرة المسائية 24-6-2026
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مقدمة النشرة المسائية 24-6-2026
ما تريده الولايات المتحدة بإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إعادة السلام الى الشرق الأوسط، وإعادة الدورة الاقتصادية إلى العالم، فمشكلتها الحقيقية في مكان آخر، وتحديدا في التطور السريع للصين.
مدة هذا السلام غير محددة، إلا أن عدادها انطلق مع الإعلان عن ورقة التفاهم مع إيران، وهي تغطي ستين يوما، وتواكب بمباحثات أميركية إيرانية تقنية، تستأنف في التاسع والعشرين من حزيران في سويسرا.
أما الأهم، فمحادثات المصالحة المرتقبة بين دول الخليج وإيران، وربما بين أطراف اقليمية آخرى لم يكشف عنها، تستضيفها السعودية، وهي منفصلة عن تلك الأميركية الإيرانية.
حتى الآن اذاً، مساران للتفاهمات، ينعكسان حكما على المسار الثالث وهو مسار المفاوضات اللبنانية-الإسرائيلية المباشرة برعاية واشنطن.
مهما كانت العراقيل التي تعيق التقدم السريع على هذا المسار، الراعي الأميركي مصرّ على استكماله، ومسؤول أميركي قال للـLBCI إن الهدف هو الدفعُ نحو تحقيق سلام وأمن شاملين بين البلدين.
العراقيل تضعها إسرائيل ورئيس حكومتها بنيامين نتنياهو الذي أكد المحافظة على ما سماها المناطق الأمنية العازلة في الجنوب اللبناني، فيما كان وفده المفاوض يطرح المناطق التجريبية، وهو طرَحَ "علي الطاهر" في خطوة أولى في جلسات أمس، كذلك طَرح بحسب وكالة رويترز اخضاع الجيش اللبناني لتدريب وتدقيق تقوم به الولايات المتحدة، لضمان عدم ارتباطه بحزب الله، وهو، أي نتنياهو يعقد جلسة أمنية منذ بعض الوقت، خصصت لبحث الملف اللبناني، وما تقول إسرائيل إنه دعوة للتدخل العسكري السوري في لبنان.
الطرحان غير منطقيين، ولبنان الرسمي مصرّ على الإنسحاب الإسرائيلي من جهة، ومصرٌّ على التمسك بمسؤوليته عن وحداته المقاتلة المدربة.
بين كل هذه المسارات، يبدو أن المباحثات اللبنانية الأميركية، التي تسعى واشنطن لاختتامها غدا بإعلان نيات، طويلة.
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