مقدمة النشرة المسائية 26-5-2026

على مسار واشنطن، في المفاوضات اللبنانية الاسرائيلية، جملة من اللاءات: لا تقدم على المستوى العسكري، ولا نية إسرائيلية للإنسحاب.



المتحدث باسم الحكومة الأسرائيلية ديفيد منسر، قال في خلال إحاطة للصحافيين: "لن نسحب قواتنا من جنوب لبنان ما دام حزب الله يشكل تهديدا، ولم يُنزع سلاحه ولم يُجرّد من قدراته العسكرية".



هذا الموقف يضع حدًا لكل الاجتهادات والجدل البيزنطي بين خياري المناطق التجريبية والمناطق الإدارية.



على المستوى السياسي، يبدو أن جرعة المعنويات التي تلقاها حزب الله من إيران جعلته يخاطب السلطة اللبنانية بلغة تحذيرية فطالبها بعدم المكابرة في مواصلة نهجها الخاطئ الذي لم يؤد إلا إلى تقديم تنازلات مجانية للعدو.



وجدد حزب الله رفضه للمفاوضات المباشرة مع العدو ولما يصدر عنها، وهكذا، تعقيدات مع إسرائيل، وإشكالية في الداخل، والنتيجة مضاعفات مالية واقتصادية:



صندوق النقد الدولي توقع اليوم انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبنان في عام 2026، نظرا للوضع الاقتصادي والاجتماعي والإنساني "الصعب للغاية" الناجم من استئناف الحرب.



على مسار سويسرا والمفاوضات الأميركية الإيرانية، سجِّل حادث اليوم تمثلت بإصابة سفينة شحن جراء إصابتها بمقذوف مجهول المصدر قبالة سواحل عُمان في مضيق هرمز، من دون تسجيل وقوع إصابات. وهذا الحادث هو الأول بعد وقف النار، فهل هي مؤشر؟ أم حادثة معزولة.



وهذا المسار تربطه إيران بمصير الوضع في لبنان. مصدر إيراني مقرب من فريق التفاوض لوسائل إعلام رسمية: انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان شرط أساسي للتوصل إلى اتفاق نهائي بين طهران وأميركا وهذا خط أحمر بالنسبة لإيران.



في الموازاة تتحرك الولايات المتحدة خليجيًا لطمأنة حلفائها، وهذا هو عنوان جولة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو على دوله. وبيان مشترك بين أميركا ودول الخليج حول لبنان، وفيه تشديد على أهمية الحفاظ على عملية التفاوض.



