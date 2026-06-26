مقدمة النشرة المسائية 26-6-2026

إطالة أمد المفاوضات، لا يعني بالضرورة أن هذه الإطالة تعكس إيجابيات، بل تعبّر عن مزيدٍ من التعقيدات التي تحتاج إلى مزيد من الوقت لحلحلتها.هذا ما ينطبق على مفاوضات واشنطن بين لبنان وإسرائيل، بحيث لم تكن التوقعات تشير إلى أن الجولة الخامسة ستستغرق كل هذه الأيام.تتزامن المفاوضات في واشنطن مع الارتفاع التدريجي لوتيرة التصعيد في جنوبي لبنان.. ومن مؤشرات هذا التصعيد:قوات إسرائيلية ألقت منشورات على بلدة المنصوري لمطالبة سكانها بالمغادرة، في أول تحذير من نوعه منذ بدء سريان وقف إطلاق النار.مسؤول كبير في الجيش اللبناني يذكر أن إسرائيل ضمت في الآونة الأخيرة بلدة المنصوري إلى منطقة تسيطر عليها قواتها في جنوب لبنان، وان المزارعين ما زالوا يدخلون المنصوري ويخرجون منها، لكنهم لم يعودوا يقيمون فيها.وفي سياق المؤشرات التصعيدية، ما قالته إسرائيل اليوم عن أن قواتها استهدفت وقتلت سبعة عناصر من حزب الله، كانوا ينشطون بالقرب من الأراضي التي تحتلها..ماذا عن مضيق هرمز؟ يبدو أن الهدنة حققت إنفراجات نفطية، فقد أعلنت المنظمة البحرية الدولية الجمعة أن عملية الاجلاء التي بدأت تنفيذها عقب توقيع مذكرة التفاهم الأميركي الإيراني، أتاحت إخراج 115 سفينة ونحوِ 2500 بحار من الخليج عبر مضيق هرمز.وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد شدد في خلال اتصال هاتفي بنظيره الإيراني عباس عراقجي، على ضرورة حماية الممرات البحرية وضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.هذا الاتصال الذي أوردته وكالة أنباء الإمارات، محادثة علنية نادرة بين أبوظبي وطهران في أعقاب التوتر الناجم من الحرب الأميركية الإسرائيلية الإيرانية..