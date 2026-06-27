الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
قصتي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقدمة النشرة المسائية 27-6-2026

مقدمة نشرة الاخبار
2026-06-27 | 13:20
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقدمة النشرة المسائية 27-6-2026
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مقدمة النشرة المسائية 27-6-2026

نزع شعارات  "شكرًا إيران" واستبدالها بشعارات  "لبنان أولًا"، على طريق المطار،  يختزل ويختصر حقيقة الحرب الدائرة. إنها الحرب الأميركية-الإيرانية على أرض لبنان.

لبنان يريد أن يسترد ورقته من إيران، وإيران تتمسك بهذه الورقة عبر حزب الله، وكم هو معبِّر ما قاله الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم اليوم، ردًا على الأتفاق قال : "الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان "باطل" و"إهانة" واستسلام للسيادة، وينبغي أن تحل محله مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة". لكن ما وُقِّع قد وُقِّع فما هو سقف الأعتراضات؟ 

حزب الله نزل إلى الشارع لكن بحجم خجول، الرئيس نبيه بري حذَّر من الفتنة، ليبقى السؤال: ماذا بعد التوقيع؟ 

الولايات المتحدة الأميركية تعتبر أنها حققت إنجازًا، وبين اليوم والأثنين المقبل سيتم اتصال بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس جوزاف عون. 

إسرائيل مرتاحة إلى الأتفاق.

في لبنان، الجميع في انتظار كيف سيترجم حزب الله اعتراضاته بغير لغة التخوين.

بعد الاتفاق وبعد التوقيع، قد يكون مفيدًا التطلع إلى الأمام في محاولةٍ لسد أو لتضييق الفجوة الكارثية المتمثلة بالدمار الهائل ووجوب البدء بالتفكير بإعادة الإعمار لما تهدم والذي إذا بدأ غدًا فإنه يستلزم عشرات السنين، فهل يتوقب المعنيون عن جلد الذات والتفكير بالغد؟ 

ميدانيًا، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ غارة جوية استهدفت عناصر يشتبه بأنّهم مسلحون في منطقة النبطية في جنوب لبنان، وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس، إن الغارة استهدفت مَن وصفتهم بـ"إرهابيين مشتبها بهم كانوا يشكلون تهديدا للجنود الإسرائيليين" ، مضيفة أن "نتائج الضربة لا تزال قيد التقييم".

مسار سويسرا يترنح ، فقد اتهمت إيران السبت الولايات المتحدة بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين الأسبوع الماضي،  بعدما شنت واشنطن ضربات على مواقع في إيران في أعقاب هجوم استهدف سفينة شحن في مضيق هرمز في اليوم السابق، وردت طهران بهجمات على دول في الخليج.
 

مقدمة نشرة الاخبار

النشرة

المسائية

27-6-2026

مقدمة النشرة المسائية 26-6-2026
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-06-06

مقدمة النشرة المسائية 6-6-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-05-27

مقدمة النشرة المسائية 27-5-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-04-27

مقدمة النشرة المسائية 27-4-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-06-26

مقدمة النشرة المسائية 26-6-2026

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-06-26

مقدمة النشرة المسائية 26-6-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-06-25

مقدمة النشرة المسائية 26-5-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-06-24

مقدمة النشرة المسائية 24-6-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-06-23

مقدمة النشرة المسائية 23-6-2026

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:29

قبلان بعد توقيع اتفاق اطار بين لبنان واسرائيل: هذه الصفقة "الشنيعة" لن تمر مهما كلفت من أثمان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

من "إنها الفتنة" الى "لا تكونوا كإبن اللبون"... فك شيفرة موقف بري بعد اتفاق واشنطن!

LBCI
أخبار لبنان
14:13

رئيس الوزراء الإسرائيليّ: الاتفاق مع لبنان أنجز بفضل الضربات "الموجعة"

LBCI
آخر الأخبار
2026-05-06

مركز طوارئ الصحة: 4 شهداء و33 جريحا بينهم 6 أطفال و4 سيدات جراء الغارة الاسرائيلية على بلدة السكسكية قضاء صيدا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
13:53

إليكم حال الطقس...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

بعد انتظار ٩٢ عاماً… هكذا اجتازت مصر دور المجموعات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

تمهيدًا لانطلاق دور الـ32… فرنسا تتصدر مجموعتها وتأهل تاريخي للرأس الأخضر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

بعد إتفاق واشنطن... وزير المالية في صور والنبطية. بين السياسة وملف العودة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

من "إنها الفتنة" الى "لا تكونوا كإبن اللبون"... فك شيفرة موقف بري بعد اتفاق واشنطن!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

اتفاق الإطار يثير تباينات داخلية… ما مواقف حزب الله وبري منه؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

لبنان أمام الاتفاق الإطاري مع إسرائيل… انقسام في القراءات بين السيادة والمكاسب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

نتنياهو يفسّر اتفاق الإطار مع لبنان: بقاء في المنطقة الأمنية وتأكيد استمرار العمليات العسكرية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

الاتفاق الثلاثي بين لبنان وإسرائيل وأميركا… بين البنود الأمنية ومسار التنفيذ التدريجي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
06:51

هكذا يفسر الذكاء الإصطناعي جملة الرئيس بري...

LBCI
أخبار لبنان
16:48

النص الكامل للاتفاق الإطاري الثلاثي بين الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل

LBCI
أمن وقضاء
04:24

القاضي الحاج يسطر استنابة قضائية إلى قادة الاجهزة الامنية كلّفهم بموجبها اتخاذ التدابير والإجراءات الأمنية اللازمة لمنع أعمال الشغب

LBCI
أخبار لبنان
06:53

بتوجيه من وزير الزراعة نزار هاني… وزارة الزراعة تطلق أكثر من 500 طائر حسون في غابة العذر – عكار دعماً للتنوع البيولوجي وحماية الحياة البرية

LBCI
أخبار لبنان
16:29

قبلان بعد توقيع اتفاق اطار بين لبنان واسرائيل: هذه الصفقة "الشنيعة" لن تمر مهما كلفت من أثمان

LBCI
أخبار لبنان
15:18

السفارة اللبنانية في واشنطن بعد توقيع اتفاق إطار مع إسرائيل: هذا الإنجاز يُعد خطوة مهمة نحو استعادة سيادة لبنان ووحدة أراضيه

LBCI
منوعات
07:22

بعد عرض الزواج في كان... مايا أبو الحسن تحتفل بخطوبتها وتعلن: "الأبد يبدأ الآن"

LBCI
خبر عاجل
06:51

بري: يا أهلي في لبنان كل لبنان إنها الفتنة! "كن في الفتنة كابن اللبون لا ظهراً فيُركب ولا ضرعاً فيُحلب"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More