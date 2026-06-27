مقدمة النشرة المسائية 27-6-2026

نزع شعارات "شكرًا إيران" واستبدالها بشعارات "لبنان أولًا"، على طريق المطار، يختزل ويختصر حقيقة الحرب الدائرة. إنها الحرب الأميركية-الإيرانية على أرض لبنان.



لبنان يريد أن يسترد ورقته من إيران، وإيران تتمسك بهذه الورقة عبر حزب الله، وكم هو معبِّر ما قاله الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم اليوم، ردًا على الأتفاق قال : "الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان "باطل" و"إهانة" واستسلام للسيادة، وينبغي أن تحل محله مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة". لكن ما وُقِّع قد وُقِّع فما هو سقف الأعتراضات؟



حزب الله نزل إلى الشارع لكن بحجم خجول، الرئيس نبيه بري حذَّر من الفتنة، ليبقى السؤال: ماذا بعد التوقيع؟



الولايات المتحدة الأميركية تعتبر أنها حققت إنجازًا، وبين اليوم والأثنين المقبل سيتم اتصال بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس جوزاف عون.



إسرائيل مرتاحة إلى الأتفاق.



في لبنان، الجميع في انتظار كيف سيترجم حزب الله اعتراضاته بغير لغة التخوين.



بعد الاتفاق وبعد التوقيع، قد يكون مفيدًا التطلع إلى الأمام في محاولةٍ لسد أو لتضييق الفجوة الكارثية المتمثلة بالدمار الهائل ووجوب البدء بالتفكير بإعادة الإعمار لما تهدم والذي إذا بدأ غدًا فإنه يستلزم عشرات السنين، فهل يتوقب المعنيون عن جلد الذات والتفكير بالغد؟



ميدانيًا، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ غارة جوية استهدفت عناصر يشتبه بأنّهم مسلحون في منطقة النبطية في جنوب لبنان، وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس، إن الغارة استهدفت مَن وصفتهم بـ"إرهابيين مشتبها بهم كانوا يشكلون تهديدا للجنود الإسرائيليين" ، مضيفة أن "نتائج الضربة لا تزال قيد التقييم".



مسار سويسرا يترنح ، فقد اتهمت إيران السبت الولايات المتحدة بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين الأسبوع الماضي، بعدما شنت واشنطن ضربات على مواقع في إيران في أعقاب هجوم استهدف سفينة شحن في مضيق هرمز في اليوم السابق، وردت طهران بهجمات على دول في الخليج.

