مقدمة النشرة المسائية 28-6-2026

See you soon أو ما شابهها، قالها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للرئيس جوزاف عون في ختام الاتصال الذي هنأه فيه على إنجاز اتفاق الإطار مع إسرائيل.See you soon مشابهة قالها أيضاً ترامب لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي.وهي عبارة كافية لرسم خطوط الصراعات والتوازنات في المنطقة، ولفتح أبواب البيت الأبيض أمام حليفين تزداد الثقة بهما في واشنطن، بعدما سبقهما الرئيس السوري أحمد الشرع إلى نيلها.فعون يسير بثبات على هذا الطريق، والزيدي، يبدو أنه سبقه وبدأ عملياً إعادة التموضع في الحضن الأميركي الخليجي. وما تنفيذُ عملية المداهمة في العراق، وبينها في المنطقة الخضراء وإعتقال ٤٧ من كبار الشخصيات بينهم عشرة نواب، إلا أحد المؤشرات.علماً أن وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن مسؤول أمني عراقي إنّ العملية مرتبطة بملف تمويلُ الفصائل المدعومة من إيران والنفط الإيراني وتهريب الدولار، إضافة إلى الفساد. مداهمات تزامنت مع زيارة مقررة سلفاً لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لبغداد، لا يمكن فصلُها عن صراع النفوذ الأميركي الإيراني في المنطقة.ومن العراق إلى لبنان، حيث تستمر الاعتداءات الإسرائيلية مع مواجهات محدودة مع حزب الله أسفرت عن مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة آخر.هذه الاعتداءات تناولها الاتصال الذي جمع الرئيس نبيه بري بنظيره الإيراني، والذي يهدُف شكلاً إلى مواجهة اتفاق واشنطن، الذي وصفهُ الطرفان بحسب وكالة مهر الإيرانية بالمؤامرة والفتنة. موقف لم يرِدْ في البيان الصادر عن عين التينة، والذي تجاهل تماماً الاتفاق، مكتفياً بالتركيز على خرق إسرائيل لمذكرة التفاهم بين أميركا وإيران، والتي تنص على وقف الحرب والانسحاب من لبنان خلال فترة الستين يوماً، بما يحقق التحريرَ ويحفظ السيادة من دون أي تنازل. وفي حديث للمدن، قال بري إن اتفاق َواشنطن لا يمكن أن يمر، أو يُطبَّق فهو خارج حدود المنطق.كلُّ ذلك يحصل في ظل استمرار الغموض الذي يكتنف تنفيذ اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، لاسيما في الشق المتعلق بتاريخ بدء الانسحاب من منطقتين تجريبيتين، إضافة إلى الدور الذي ستلعبُه أميركا في ما وُصِفَ بتقييم أداء جنود الجيش اللبناني ليتمكن من بسط سيطرته العسكرية والأمنية الكاملة داخل لبنان.ورداً على ما تقدّم، أكد مصدر عسكري للـLBCI أنّ الجيش لا يخضع للتقييم من أي جهة، فالعسكريون كافة يَدينون بالولاء للمؤسسة والوطن بأجمعه.