مقدمة النشرة المسائية 29-6-2026

الإنفصام السياسيّ في أبهى حلله في لبنان، حيال اتفاق واشنطن: الرئيس نبيه بري، ومعه حزب الله، يقول: الإتفاق لن يمر.



في المقابل الجانب الأميركيّ، من قصر بعبدا ومن اليرزة، دخل في مرحلة نقاش الخرائط، إنها مرحلة لا تشبه سابقها في شيء، ومن غير العِلميّ والمنطقيّ الدخول في مقارنات، لا مع 17 أيار ولا مع "جبهة الخلاص الوطنيّ" ، المرحلة مختلفة كليًا.



لهواة المقارنات: ما يجري اليوم نتاج حرب بدأت في الثامن من تشرين الاول 2023، واستمرت إلى اليوم، وتسببت في تلاحق هزائم ومراكمة انتصارات، في غياب عمق استراتيجيّ، ما جرى منذ ثلاثة وأربعين عامًا كان نتاج حرب لأربعة أشهر فقط، وكان لها عمق استراتيجيّ بدايته في الضاحية الجنوبية ونهايته في موسكو مرورًا بدمشق وطهران.



هذا هو المشهد الكبير الذي لا يصح أغفاله على الإطلاق.



حدث اليوم الكشف عن الملحق الأمنيّ السريّ للإتفاق والذي نشرته مديرة مكتب الشرق في واشنطن.



الملحق يتألف من خمسة بنود لعل ابرزها البند الأول وفيه اتخاذ التدابير القانونية بحق جميع العناصر المسلحة وتدمير أو تعطيل البنية التحتية المرتبطة بها، والتأكد من إخلاء المنطقة من جميع الجماعات المسلحة غير الحكومية، ونشر وحدات عالية الكفاءة من الجيش اللبناني تتولى وتبقي السيطرة العملياتية الحصرية على المنطقة لمنع عودة الانشطة المسلحة غير الحكومية.



وجاء في البند الرابع من الملحق السريّ: "رهنًا بالإنجاز الناجح لعملية نزع السلاح والتفكيك المتفق عليها والقابلة للتحقق، تلتزم إسرائيل بإجراء خفض تدريجيّ مرحليّ ومشروط لقواتها، وصولًا إلى إعادة انتشارها خارج الأراضي اللبنانية.



بعد نشر الملحق السري، لم يعد هناك أي ورقة مستورة، وبات اللعب على المكشوف، فهل يتوسع الإنفصام السياسي؟ وما هي مفاعيله؟