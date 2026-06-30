مقدمة النشرة المسائية 30-6-2026

الكرة تسرق الأضواء على الكرة الأرضية، لا شغفَ أكبرُ من الشغف بها، ليس فقط عند الدول المشاركة في المونديال، بل عند الدول المتفرجة، ولبنانُ منها، والحماسة تكاد أن تتفوق على الدول المعنية، فخسارة ألمانيا، على سبيل المثال لا الحصر، هي خسارة لشريحة كبيرة من المشجعين اللبنانيين، وفوزُ البرازيل هو فوز لكثير من اللبنانيين.المونديال في الولايات المتحدة الأميركية، والكرنفال مستمر في لبنان حتى التاسع عشر من تموز.من المونديال إلى السياسة، تستمر حالُ الإنفصام في لبنان، بين مَن يعتبرُ أن الإتفاق الإطار كأنه لم يكن، وبين مَن يعتبر أن الإتفاق دخل حيز الإختبار.رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إختار المنطقة التي يسيطر عليها جيشُه ليعلن تدمير الأنفاق...نتياهو، يرافقه وزير أمنه يسرائيل كاتس، عرض ما إعتبرها إنجازات في لبنان، ومنها تدمير شبكات أنفاق حزب الله، والقضاء على معظم ترسانته. وخاطب جنودَه قائلا: "بفضل ما تقومون به، يعترف لبنان بإسرائيل، وتعترف إسرائيل بلبنان، ونقول لإيران ولحزب الله: غادِرا هذا المكان، فلم يعُد لكما مكان هنا، هناك دولتان تتمتعان بالسيادة تريدان العيش بسلام".الخطير والمهم في ملف الأنفاق، أن إسرائيل، وبالمباشر، تؤكد ضلوع إيران في بناء شبكة الأنفاق الواسعة لصالح حزب الله وصفتها بالذخيرة الاستراتيجية. فما هي الرسالة التي تريد إسرائيل توجيهها إلى إيران عبر اتهامها مباشرة وعلناً بأنها مسؤولة عن الأَنفاق.واليوم، عقوبات أميركية استهدفت خمس مؤسسات وستة عشر شخصا، وأبرز المعاقبين مؤسسة القرض الحسن.في الملف الأميركي الإيراني، تستضيف الدوحة مبعوثيِن أميركيين وإيرانيين لعقد مباحثات في إطار تنفيذ بنود مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، مع تأكيد الوسيط القطري الثلاثاء أن الطرفين لن يعقدا لقاءات مباشرة خلال الأيام المقبلة.