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مقدمة النشرة المسائية 5-7-2026

مقدمة نشرة الاخبار
2026-07-05 | 12:45
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مقدمة النشرة المسائية 5-7-2026
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مقدمة النشرة المسائية 5-7-2026

رئيس الأركان الإسرائيلي في قلعة الشقيف. 

أحيانًا جولة ميدانية تغني عن كثيرٍ من التحليلات، فهذه الجولة تريد إسرائيل من ورائها أن تقول لواشنطن وبيروت إن أي إنسحابٍ من الميدان لن يكون مجانيًا، بل في مقابل خطوات أدناها "ترتيبات أمنية" وأقصاها "إتفاق سلام".      

في الجولة في قلعة الشقيف، رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير يتعهد مواصلة العمل على "إزالة التهديدات" التي يشكلها حزب الله.    

وتابع زامير: "الجيش الإسرائيلي مستعد للانتقال سريعا إلى عمليات هجومية إذا جرى انتهاك وقف إطلاق النار".  

وتوجه زامير إلى لبنان بالقول: "على الجيش اللبناني الوفاء بالتزاماته بموجب الاتفاق التاريخي الذي جرى توقيعه، والعمل على تطهير المنطقة من عناصر حزب الله والبنية التحتية التابعة له".

وأبرز ما قاله أن "حركته الميدانية تُنفّذ وفق إطار الاتفاق والآليات التي أُنشئت بموجبه".

في العلاقة بين ترامب ونتنياهو، وغداة إعلان الرئيس ترامب أن نتنياهو طلب الإجتماع به، وأن اللقاء متوقع الأسبوع المقبل، إستبعد مقربون من نتنياهو ذلك لسببين: أولا ضيق الوقت للتحضير للزيارة، وثانيا قمة الناتو التي تعقد في تركيا في السابع من الشهر الجاري والثامن منه، وينتظر أن يشارك فيها الرئيس الأميركي.

في إيران، الحدث تمثل في مراسم تشييع المرشد علي الخامنئي في غياب نجله المرشد مجتبى الخامنئي. المراسم تتواصل في قم والنجف وكربلاء ومشهد حتى الخميس.

في سياق ما تشهده المنطقة، لفت خبر أوردته إذاعة مونتِ كارلو عن مراسلها في بغداد. يتحدث الخبر عن قرار السلطات العراقية تصنيف قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قآني، شخصا غير مرغوب به في العراق، وأن هذا القرار أُبلِغَ رسميا إلى وزارة الخارجية الإيرانية. 

القرار أرفق بقرارات أخرى بينها حظر أي لقاءات بين قيادات إيرانية وبين الحشد الشعبي والفصائل العراقية، ومنعُ زيارة مسؤولين وزعماء جماعات شيعية عراقية لإيران، إلا بعلم وموافقة الحكومة العراقية، برئاسة علي الزيدي.

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