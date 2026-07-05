مقدمة النشرة المسائية 5-7-2026

رئيس الأركان الإسرائيلي في قلعة الشقيف.



أحيانًا جولة ميدانية تغني عن كثيرٍ من التحليلات، فهذه الجولة تريد إسرائيل من ورائها أن تقول لواشنطن وبيروت إن أي إنسحابٍ من الميدان لن يكون مجانيًا، بل في مقابل خطوات أدناها "ترتيبات أمنية" وأقصاها "إتفاق سلام".



في الجولة في قلعة الشقيف، رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير يتعهد مواصلة العمل على "إزالة التهديدات" التي يشكلها حزب الله.



وتابع زامير: "الجيش الإسرائيلي مستعد للانتقال سريعا إلى عمليات هجومية إذا جرى انتهاك وقف إطلاق النار".



وتوجه زامير إلى لبنان بالقول: "على الجيش اللبناني الوفاء بالتزاماته بموجب الاتفاق التاريخي الذي جرى توقيعه، والعمل على تطهير المنطقة من عناصر حزب الله والبنية التحتية التابعة له".



وأبرز ما قاله أن "حركته الميدانية تُنفّذ وفق إطار الاتفاق والآليات التي أُنشئت بموجبه".



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القرار أرفق بقرارات أخرى بينها حظر أي لقاءات بين قيادات إيرانية وبين الحشد الشعبي والفصائل العراقية، ومنعُ زيارة مسؤولين وزعماء جماعات شيعية عراقية لإيران، إلا بعلم وموافقة الحكومة العراقية، برئاسة علي الزيدي.