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مقدّمة النشرة المسائيّة 06-07-2026

مقدمة نشرة الاخبار
2026-07-06 | 12:45
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مقدّمة النشرة المسائيّة 06-07-2026
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مقدّمة النشرة المسائيّة 06-07-2026

الجنوب اللبناني في دائرة الضوء من بابين: الأول العاصفة التي أثارها تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن أبناء قرى حدودية مسيحية طلبوا الإنضمام إلى إسرائيل، وهذا ما نفاه ابناء هذه القرى. والباب الثاني الشروط التي تضعها إسرائيل للإنسحاب من المنطقتين التجريبيتين .. أبرز الشروط إعلانٌ من الجيش اللبناني، يؤكد فيه جهوزيته لتسلمهما، وتنفيذِ المهمة الملقاة عليه، وفق إتفاق الاطار بين لبنان وإسرائيل. والثاني، حصول تل أبيب على مصادقة من القيادة المركزية الأميركية، بأن لبنان وجيشَه بالفعل جاهزان ميدانياً وأمنياً لتسلم المنطقتين، بعد الإنسحاب منهما.
هذه الشروط عبّر عنها مسؤول عسكري شارك في إجتماع الكابينت التشاوري مساء الاحد، بشأن لبنان.
ومن جنوبي لبنان إلى الملف الإيراني حيث تتصاعد التهديدات: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن اليوم أن  واشنطن، إما أن تتوصل إلى اتفاق مع إيران وإما "ستنهي المهمة". وأضاف إنه شخصيا يفضل التوصل إلى اتفاق. لكن ترامب لم يحدد ما الذي يقصده بحديثه عن أنه " سينهي المهمة"...
في الملف السوري ، الأنظار موجهة إلى قمة الشرع ماكرون، الذي وصل هذا المساء إلى دمشق لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وأوضحت مديرية الإعلام في الرئاسة السورية أن الوفد المرافق للرئيس الفرنسي، يضم مستثمرين وممثلين عن شركات فرنسية، في مؤشر إلى توجه الجانبين لتعزيز التعاون الاقتصادي إلى جانب الملفات السياسية.

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