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مقدمة النشرة المسائية 7-7-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-07-07 | 13:04
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مقدمة النشرة المسائية 7-7-2026
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مقدمة النشرة المسائية 7-7-2026
من جنوب لبنان إلى مضيق هرمز مرورًا بدمشق، الأمور ليست على ما يرام.
في جنوب لبنان، تبدو إسرائيل ميدانيًا كأنها تضع لبنان أمام أمر واقع لجهة اختبار المنطقتين النموذجيتين من جانب واحد، في تحدّ مباشر ليس للبنان بل للولايات المتحدة الأميركية.
بالتزامن، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر اليوم أن الجولة التالية من المحادثات مع لبنان ستُعقد في روما الأسبوع المقبل.
في مضيق هرمز ، عاد التوتر إلى الواجهة:
تعرضت ثلاث ناقلات للهجوم في المضيق، إحداها سعودية والثانية قطرية تحمل غازا طبيعيا مسالا وهناك خطر بأن تنفجر، واتهمت قطر إيران بالمسؤولية عن الهجوم على الناقلة التي تحمل اسم الرقيَّات، والتي أًبلَغَت بتعرضها لهجوم بطائرة مسيرة خلال الليل، مما تسبب في اندلاع حريق بغرفة المحركات.
السؤال هنا، هل تؤدي هذه الحادثة إلى إبعاد قطر عن دور الوساطة الذي تقوم به؟ وهل انتهت هدنة ما يعرف بهدنة هرمز؟
إلى الأتهام القطري، اتهم مسؤول أميركي الحرس الثوري الإيراني بأنه يقف وراء الاستهداف.
وفي تعليقه على ما جرى، قال الرئيس ترامب: "الاتفاق المؤقت بين أمريكا وإيران لم يُعِد حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى طبيعتها".
إلى سوريا، حيث هز أجواء محادثات الرئيس الفرنسي مع الرئيس الشرع أنفجاران لم تُعلن أيُ جهة مسؤوليتَها عنهما، ويأتي هذا الحادث الأمني بعد أيام من تفجير في قلب العاصمة دمشق والذي تزامن مع وجود وزير الخارجية السوري في لبنان.
الرئيس السوري أحمد الشرع أشاد بمواصلة نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارته إلى دمشق رغم وقوع التفجيرين وقال الشرع خلال مؤتمر صحافي مشترك: "أحيي فخامة الرئيس ماكرون على شجاعته" وتصريحِه بعد وصول خبر التفجير "باستمرار الزيارة وإكمال برنامجه""، مؤكدا أن التحقيقات جارية لتحديد المسؤولين عن التفجيرين وتوقيفهم.
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