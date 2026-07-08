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مقدمة النشرة المسائية 8-7-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-07-08 | 12:49
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مقدمة النشرة المسائية 8-7-2026
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مقدمة النشرة المسائية 8-7-2026
لا أحد على الكرة الأرضية يستطيع اللحاق بالكرات السياسية التي يطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وكأن لديه مونديالا خاصا به: اليوم أطلق أكثر من كرة تستحق أن تشكِّل أحداثا عالمية.
من أنقرة كانت له هذه الركلات: "أعتقد أن إسرائيل ستسحب قواتها من جنوبي لبنان، وأنها ترغب في اتخاذ هذه الخطوة". "الاتفاق الموقت لإنهاء الحرب مع إيران قد انتهى، والولايات المتحدة قد تشن ضربات جديدة عليها الليلة". "إذا أبرمنا اتفاقا مع إيران، فإنني لست متأكدا من أنه
سيستمر، لأنني وجدت أنهم أناس غير شرفاء على الإطلاق. لا أريد التعامل معهم، إنهم حثالة. أناس مرضى. ويقودهم أشخاص مرضى، والتعامل معهم مجرد مضيعة للوقت".
في الشأن السوري، يعتقد ترامب أنه سيرفع إسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتابع: "أعتقد أنني سأفعل".
بعيدًا من الركلات الديبلوماسية لترامب، أجندة تموز حافلة: الواحد والعشرون من هذا الشهر، الرئيس جوزاف عون في واشنطن للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والأسبوع المقبل، الوفد اللبناني المفاوض، المدني، في روما، لجولة جديدة من المفاوضات مع إسرائيل برعاية أميركية.
يشترط لبنان على إسرائيل الانسحاب من منطقتين تجريبيتين، تطبيقا لمضمون الاتفاق إلاطاري للقبول بالمشاركة في جولة التفاوض المقبلة في روما، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي مواكب للمفاوضات، وكالة فرانس برس اليوم.
وبحسب المصدر الدبلوماسي اللبناني، فإن الخارجية الأميركية أبلغت الوفدين المفاوضين أن "التوصل الى اتفاق الإطار هو نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة، وأنه بحسب تقاليدها، لا يمكنها استضافة المفاوضات بشكل دائم". وقال إن "جوهر ما سيُناقش في خلال المرحلة المقبلة، توصلا لاتفاق نهائي بين البلدين، يقتضي عودة المفاوضين الى مراجعهم السياسية للتشاور، وهذا أمر غير ممكن" في حال مواصلة عقد المفاوضات في واشنطن، لبعد المسافة الجغرافية عن مركزي القرار في البلدين.
إسرائيل سارعت، وفق المصدر، الى تلقف الفرصة، في محاولة "للحد من الضغط الذي مارسته الولايات المتحدة عليها في خلال جولات التفاوض الأخيرة، بشكل مباشر، عبر التدخل الحاسم لوزير خارجيتها ماركو روبيو".
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