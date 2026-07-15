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مقدّمة النشرة المسائيّة 15-07-2026
أخبار لبنان
2026-07-15 | 12:48
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مقدّمة النشرة المسائيّة 15-07-2026
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مقدّمة النشرة المسائيّة 15-07-2026
وضعت مفاوضات روما اللبنانية الإسرائيلية خريطة طريق لما يُسمى "المناطق التجريبية".
لبنان يُريد أن يختبر جدية إسرائيل والراعي الأميركي في تنفيذ انسحابات من مناطق لبنانية محتلة. في المقابل، تريد تل أبيب أن تختبر جدية الجيش اللبناني في نزع السلاح في مناطق لا تحتلها فعليا، سواء في جنوبي النهر أم شماله، ومنها مثلا زوطر الغربية التي ينتشر الاسرائيلي على تخومها لا في داخلها.
عملياً، رُميت الكرة الاختبارية في مرمى الجيش اللبناني، ولسان حال قائده، أنه عندما تتوافر الإرادة الوطنية الجامعة، يُصبح الجيش محصناً في أي خطوة يخطوها.
باكورة ترجمات الجولة السادسة من المفاوضات، اجتماع افتراضي عسكري لبناني – إسرائيلي، يعقد الجمعة لتحديد المنطقتين التجريبيتين، بشكل نهائي، وتاريخ بدء تنفيذ الانسحاب منهما.
وفي انتظار ما ستحمله الأيام المقبلة، حطت "المفارز السبّاقة" في واشنطن ثم عادت الى بيروت، بعدما أنجزت لوجستياتها استعداداً لوصول رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الاحد المقبل الى واشنطن.
في معلومات الـ LBCI أن جدول مباحثات رئيس الجمهورية يقتصر حتى الآن على محطتين: الأولى، لقاء يُنظَّم الاثنين في السفارة اللبنانية مع مجموعات من مراكز الأبحاث، والثانية، لقاءُ القمة بالرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الثلثاء.
اجتماعٌ يبدو أن الكيمياء بين الرجلين قد سبقته، في الاتصالات الهاتفية التي تمت بينهما، وبالتالي يُفترض أن يؤسس لمرحلة جديدة في العلاقات الأميركية اللبنانية، بعدما بات ملف لبنان على طاولة المكتب البيضاوي، حسبما قال الرئيس عون اليوم أمام وفد اللقاء الأرثوذكسي، معتبراً أن صيغة اتفاق الاطار "أفضلُ الممكن، وبدأت تعطي مفاعيلها، وواشنطن باتت تصغي إلينا".
إسرائيلياً، بنيامين نتنياهو ينوي التوجه الى واشنطن الاحد، والعنوان: المشاركة في جنازة السيناتور ليندسي غراهام الثلاثاء .
رحلة نتنياهو هذه تتضمن لقاء ترامب الاثنين، بحسب تسريبات إعلامية اسرائيلية، لكن الواضح أن الأخير حثه في آخر إتصال بينهما على سحب قواته خارج لبنان وسوريا. فهل من مصادفات، لا يريدها لبنان ولا يحتملها، قد تشهدها العاصمة الاميركية، في الايام الحافلة هذه؟...
في هذا الوقت اللبناني الضائع، لا بد من تسالٍ نيابية. الهيئة العامة التأمت بعد طول غياب، وقدّمت في جدول أعمالها ومناقشاتها نموذجاً للثقافة السياسية اللبنانية.
ثقافة إشغال الناس بالتفاصيل والمماحكات، فيما العالم من حولنا يعيش هزات ارتدادية لزلزال مستمر منذ ثلاث سنوات.
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