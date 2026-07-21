مقدمة النشرة المسائية 21-7-2026

في قلب التحولات الكبرى التي تعيد رسم الشرق الأوسط، وفي خضم إعادة صياغة موازين القوى وترتيبات الأمن الإقليمي وسط الحرب الأميركية على إيران، عقدت قمة الرئيسين الأميركيّ دونالد ترامب واللبنانيّ جوزاف عون، وهي قِمة مفصلية في مسار البلد.



منها يُنتظر تحديد موقع لبنان في المرحلة الإقليمية الجديدة، ومنها يفترض أن يكشف حجم الدعم الأميركيّ لمشروع استعادة الدولة، ليس فقط على مستوى ملف حزب الله وحصرية السلاح وحجم الضغوط التي يمكن أن تمارسها واشنطن على تل ابيب لتأمين إنسحابها من الجنوب، إنما أيضًا على مستوى دعم الاقتصاد والدفع بالإستثمارات إلى البلد.



وعبرها أيضًا، يفترض أن يحسم لبنان الرسميّ موقفه في أكثرَ من ملف، وينتقل من مرحلة الوعود إلى مرحلة التنفيذ.



قبل بدء المفاوضات الرسمية، أكثر من رسالة أرسلها كل من ترامب وعون.



ترامب تحدث عن مدى الضرر الذي لحق بلبنان على مدى عشرات السنين، وعد بمساعدته كما ينبغي، أكد أنه سينظر مع الرئيس في القضايا المتعلقة بمرحلة المناطق التجربية، وقال:



"إذا أراد الرئيس اللبنانيّ أن أتحدّث مع حزب الله سأفعل، وإسرائيل بصدد الإنسحاب من لبنان وإعادة الإنتشار في مناطقَ آخرى".



أما عون، الذي أكد لترامب إدراكه لتطلعاته نحو السلام والإزدهار في المنطقة، فتوجّه إليه بالقول: "سنفعل ذلك معًا".



وفي رسائل عون من واشنطن إلى بيروت، ثلاث نقاط هامة:

مطالبته بدعم الجيش اللبنانيّ، الذي هو عامود الاستقرار بحسب قوله، وتجديده ثقته بالمؤسسة العسكرية وقيادتها.



تأكيده أنّ الرئيس نبيه بري رجل دولة يدعم إنهاء الحرب، وهو ما رد عليه ترامب بالقول: "عندما يرى بري تطور الأمور، سيدعم ما يحصل".



وإعلان الرئيس عون أنّ لبنان يسعى لإنهاء الأعمال القتالية مع إسرائيل إلى الأبد.



ساعات وتتضح صورة الإجتماع المغلق، ليبقى السؤال: ماذا ستفعل إسرائيل، وماذا ستفعل إيران، وهل سيكون رئيس الجمهورية من أفضل الزعماء، كما قال الرئيس الأميركيّ الذي أضاف: "لقد حاولنا العمل على لبنان لسنين طويلة".