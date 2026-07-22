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مقدّمة النشرة المسائيّة 22-07-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-07-22 | 12:45
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مقدّمة النشرة المسائيّة 22-07-2026
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مقدّمة النشرة المسائيّة 22-07-2026
ما لم تفعله الحرب ونتائجها، فعلته قمة الرئيسين الاميركي دونالد ترامب واللبناني جوزاف عون. وخلالها برز إعتراف أميركي بالدولة اللبنانية القادرة، والمساعدةِ على تقويتها، وإعترافٌ آخر بالاحتلال الاسرائيلي للبنان والضغط في إتجاه الانسحاب الكامل منه، وكل ذلك أُرفق بصورةٍ عن إنسحاب إسرائيل من أطراف زوطر الغربية.
الملخص هنا، مبني على معلومات للـLBCI عن تفاصيل المباحثات المغلقة بين ترامب وعون الذي قدم وبحسب مصدر رفيع المستوى، تصورًا عامًا شفهيًا لكيفية معالجة مسألة سلاح حزب الله، فجعل هذا الملف مرتبطا بالدولة وحدها، بعيدا من المفاوضات الاميركية الايرانية، وبعيدا عن استعداد الرئيس الاميركي للتحدث الى حزب الله وهذا " له وقته.. "
يقول المصدر مضيفًا:
المهم ان ترامب ربط ذلك اصلا بالدولة.
هذا في عنوان الاعتراف بالدولة، اما في عنوان الضغط في اتجاه الانسحاب الاسرائيلي فيقول المصدر الرفيع ان ترامب تحدث عن الضغط على نتنياهو للانسحاب، اما غياب جدولة زمنية لذلك فمرتبط بحسب المعلومات بنزع سلاح حزب الله.
ما فعله رئيس الجمهورية في واشنطن، استكمله رئيس الحكومة نواف سلام في زوطر الغربية حيث غرس العلم اللبناني، ليقول للعالم : ان الارض ارضُنا، ونريد استعادتها من الاحتلال .
التطورات هذه تأتي في وقت لبنان اصبح فيه جزءًا من معادلةٍ اقليمية اشمل تعيد واشنطن في خلالها ترتيب الشرق الاوسط وبناءَ استراتيجية خليجية جديدة لم يظهر بعد اين اسرائيلُ و تركيا منها.
فواشنطن تستعد هذه الليلة لاعلان تعاونٍ نووي سلمي مع السعودية، بالتزامن مع تقارب سعودي اماراتي علني، انهى فترة من التباعد في اكثر من ملف، وبالتزامن مع رفع الرئيس الاميركي سقف ردعه تجاه ايران.
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