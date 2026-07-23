مقدمة النشرة المسائية 23-7-2026

من مضيق هرمز إلى باب المندب، هل طبول الحرب تقرع مجددًا؟الرئيس الأميركي، في أحدث موقف له عبر أكسيوس، أعلن أنه يدرس بجدية استئناف العمليات القتالية الموسعة ضد إيران، بما قد يشمل توجيه ضربات أكبرَ من تلك التي نُفذت في خلال عملية "ملحمة الغضب". ونقل الموقع عن ترامب قوله "لم يتألموا بالقدر الكافي بعد".في مقابل إعلان ترامب، موقف تصعيدي ميداني لايران... وكالة رويترز نقلت عن أربعة مصادر أن إيران أرسلت قيادات من الحرس الثوري ومستشارين عسكريين وعتادا لصواريخ وطائرات مسيرة الى اليمن هذا الشهر، في خطوة تشير إلى أن طهران تسعى لتعزيز قدرة حلفائها الحوثيين في اليمن على تهديد حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر.وأضافت المصادر المطلعة، وبينهم مصدران إيرانيان ووزيرُ الإعلام اليمني ومحلل أمني في المنطقة، أن إيران نقلت أفرادا من الحرس الثوري والعتاد العسكري على متن طائرة من طهران إلى اليمن في 13 تموز، وهو أمر لم يسبق الكشف عنه إعلاميا.وقال المصدران الإيرانيان لرويترز إن الرحلة الجوية التي سيرتها شركة "ماهان إير" أقلت ما بين 10 و21 فرداً.ترامب يقترب من تحديد الساعة الصفر. إيران تكشف عن أنها حشدت ميدانيًا.. هل في الأمر مناورة أم لعب على حافة الهاوية؟بين مواقف ترامب السريعة والمتلاحقة ، وضيق خيارات إيران، لا يبدو التصعيد أو الحديث عن التصعيد مجرد مناورة.ملف أساسي طُرِح في التداول الإقليمي والدولي، هو ملف يمكن تسميته "الملف النووي السعودي". من السابق لأوانه الغوص فيه، ولكن ما هو مؤكد أن المملكة اتخذت قرارًا بدخول نادي الدول النووية...داخليًا، وفي أول موقف رسمي له، شن حزب الله هجومًا عنيفًا على زيارة الرئيس عون لواشنطن، فأعلن أن السلطة تُمعن في تعميق مأزق لبنان واللبنانيين وتوريطِهما في مسارٍ عقيم، تتوالى فيه التنازلات التي تطعن في سيادة الدولة وكرامة الوطن والشعب، وتكشف حجم الإرتهان والإذعان للوصاية الخارجية، وهو ما أظهرته بوضوح الزيارة الرئاسية لواشنطن...