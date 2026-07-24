مقدمة النشرة المسائية 24-7-2026

في كل مرة يزور فيها بنيامين نتنياهو واشنطن، تكثر التكهنات عما يمكن أن تتضمنه الزيارة، فمنذ طوفان الأقصى وصولًا إلى اليوم، كانت كل زيارة تسبق حدثًا ما في الشرق الأوسط من ضمن الحرب القائمة. اليوم أعلن أن نتنياهو سيتوجه إلى واشنطن الاثنين المقبل، وسيلتقي بالرئيس ترامب الثلاثاء، وسيحضر أيضا جنازة السناتور الأميركي ليندسي غراهام. وتأتي زيارة نتنياهو لواشنطن بعد أيام من زيارة رئيس الموساد للعاصمة الاميركية. كما تأتي في ظل التصعيد وقرع طبول الحرب مجددًا بين واشنطن وطهران.

في سياق هذه الحرب، كان لافتًا موقف الحوثي، فقد أكد المتحدث الرسمي باسم الحوثيين أن حظر الملاحة البحرية الذي فرضته جماعتُه على السعودية لا يهدف إلى وقف الحركة عبر مضيق باب المندب، بل يطال المملكة الخليجية فقط. وقال محمد عبد السلام، وهو أيضا كبير المفاوضين في جماعة الحوثيين، عبر منصة تلغرام "لا إغلاق لباب المندب كما يروج البعض".

ومن باب المندب إلى هرمز، وزير الخارجية الإيراني عراقجي يقول إن طهران لن تقبل بوقف إطلاق النار قبل تلبية مطالبها بشأن مضيق هرمز.

وفي سياق هذه الحرب أيضًا، تحذير أميركي مبطن لروسيا والصين، فقد أعلن الرئيس ترامب أنه لا يعتقد أن الصين أو روسيا "تشاركان" في الصراع الإيراني الدائر، لكنه حذر من أن تدخلهما "سيكون له عواقب وخيمة عليهما". وأضاف ترامب أن تزويد طهران بالأسلحة ليس في مصلحة بكين أو موسكو.

لبنانيًا، بدأ سكان بلدة زوطر الغربية العودة إلى بلدتهم اليوم بعد يومين من عمليات التمشيط التي نفّذها الجيش اللبناني ومنع خلالها الدخول حفاظاً على سلامة السكان.