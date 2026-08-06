مقدّمة النشرة المسائيّة 06-08-2026

قد ينجح لبنان في " المناطق التجريبية " في الجنوب، لكنه لم ينجح، إلى الآن، في تحقيق " مناطق تجريبية " للنفايات التي أصبحت في مرّة من المرات حدثًا عالميًا دفعت شبكة cnn الأميركية إلى إعداد تقرير عنها، وكيف أن أكياسها ملأت كيلومترات من الطرقات.

اليوم تعود حكاية النفايات: المتعهّد لم يتقاضى مستحقاته، الحكومة تطلب منه تمديد جمع النفايات. أماكن تجميع النفايات امتلأت، وعاد التفتيش عن أماكن جديدة.

معضلة ثانية: الخيار المرّ بين الطيران والطيور. الطيور في محيط المطار تنافس الطيران وربما تشكل معوقات لحركة الطيران. مكب الكوستابرافا أرض خصبة لتكاثر الطيور، فما الحل في ظل عدم القدرة على التخلص لا من المطار ولا من المكب ولا من الطيور؟

في انتظار أجوبة النفايات والطيور، ماذا عن ثلاثية روما؟ تتقاطع المعلومات عند أن لا تقدّم تم تسجيله، فإذا كان معيار التقدّم هو الأتفاق على مناطق تجريبية جديدة، فإن هذا الأتفاق لم يتحقق، ما يعني أن الجولة السابعة لم تُحرِز أي تقدّم، والثامنة إلى أيلول المقبل.

وما زاد من تعقيد الوضع في طاولة روما مقتل جنديين إسرائيليين في مجدل زون، والتحقيقات الإسرائيلية لم تتوصل بعد ما إذا كانت العبوة التي انفجرت قديمة أو حديثة.

البداية من فشل المناطق التجريبية في ملف النفايات.