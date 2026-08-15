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مقدمة النشرة المسائية 15-8-2026

مقدمة نشرة الاخبار
2026-08-15 | 12:40
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مقدمة النشرة المسائية 15-8-2026
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مقدمة النشرة المسائية 15-8-2026

في 27 تشرين الأول، ينتخب الإسرائيليون 120 نائبًا، وبعدها تتشكل الحكومة من خلال الائتلافات.

ليبقى رئيساً للحكومة، يحتاج بنيامين نتنياهو إلى 61 مقعدًا، لكن إستطلاع agam labs الأخير، يعطي معسكره بين 49 و53 مقعدًا فقط.

وهنا أهمية شمال إسرائيل:

فنحوَ عشرين بالمئة من الناخبين هناك يعيشون قرب لبنان، وسبعون في المئة منهم غيرُ راضين عن إدارة الحكومة للحرب.

وبحسب إستطلاع IDI فإن تسعةً وسبعين في المئة من سكان الشمال وحيفا يؤيدون إستمرار القتال ضد حزب الله، حتى لو أدى ذلك إلى تحدي واشنطِن.

المعنى واضح: سكان الشمال يريدون الأمن والقتال، لكنهم غيرُ راضين عن أداء نتنياهو.

لذلك، كلما إقتربت الانتخابات، تزداد حاجتُه إلى إنجاز عسكري في لبنان.

ومن هنا أهمية علي الطاهر، وما شهده الجنوب اليوم، من أنصار الى دير الزهراني، حيث سقط ١١ شهيداً بينهم مدنيون أطفالا ونساء.

تدعي إسرائيل أن عملياتها هناك إستهدفت مقرًا لحزب الله، وأنها جاءت رداً على إصابة ثلاثة جنود إستهدفهم حزب الله داخل ما تسميه المنطقة الصفراء.

لكن السؤال: عن أي منطقة تتحدث إسرائيل، وهل المقصود علي الطاهر، حيث إستُهدف الجنودُ فجراً؟

وهل علي الطاهر داخل "المنطقة الصفراء" أو المنطقة الامنية فعلًا؟

عند إعلان هذه المنطقة في نيسان، كانت حدودُها تصل إلى زوطر الشرقية، يُحمر، وجزء من أرنون. 

ثم وسّع الجيش الإسرائيلي خرائطَها في حزيران لتشمل جزءا من علي الطاهر، ليوسعَها مجددا في أواخر تموز فتشملُ كلَ علي الطاهر، بينما كان لبنان يقول إن المنطقة غيرُ محتلة، بل هي تحت السيطرة النارية الإسرائيلية، وإن إسرائيل تغيّر حدودها عمليًا باستمرار.

وهكذا، ها هو الجنوب جزءٌ من مواجهة أكبر، دخلتها إيران علنًا اليوم، عندما أعلن رئيسُ برلمانها محمد باقر قاليباف إنه على تواصل مباشر مع عناصر حزب الله على خطوط المواجهة.

وما يجري مجددا اكبرُ من مجرد معركة بين إسرائيل وحزب الله، ومن مفاوضات تقول اسرائيل انها تريدها اكثرَ جديةً مع لبنان.

إنها مواجهةٌ أوسعُ على النفوذ في الشرق الأوسط، وقد تستمر سنواتٍ، فيما يدفع المدنيون الثمن.

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