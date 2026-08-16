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دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
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مقدمة النشرة المسائية 16-8-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-08-16 | 13:04
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مقدمة النشرة المسائية 16-8-2026
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مقدمة النشرة المسائية 16-8-2026
كادت التطورات العسكرية في الجنوب تخرج عن السيطرة أمس: قياديان ميدانيان في حزب الله سقطا:
علي محمد فخر الدين، المعروف بكنيته "أبو حسن علاء"، وصف بأنه "القائد الجهادي"، وسقط في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة دير الزهراني في قضاء النبطية.
وقبله سقط علي سمير الحاج حسن، قيادي في قوة الرضوان، وهو مسؤول عن إطلاق طائرات مسيّرة باتجاه القوات الإسرائيلية.
كذلك نعى حزب الله علي حسن حنجول، الملقب "زكريا"، بوصفه أحد عناصر "المقاومة الإسلامية".
هذا عدا المدنيين الذين سقطوا في الغارات...
هكذا في موازاة طاولة روما هناك الميدان في الجنوب، هذا من دون أن نصل إلى ملف علي الطاهر الذي هو قضية إستتثائية، وما زال على الطاولة في غرف العمليات.
في الموازاة، حدث في مصر: لقاء أميركي بحماس غدًا في القاهرة.
وكالة الصحافة الفرنسية كشفت اليوم أن المبعوث الأميركي جاريد كوشنير سيلتقي قيادة الحركة في مصر. وقال مصدر مطلع في الحركة: "الوسطاء أبلغوا حماس أن المبعوث الأميركي جاريد كوشنر سيعقد لقاء بقيادة حماس، وبحضور مسؤولين مصريين وقطريين، قبل أن يتوجه إلى إسرائيل للقاء رئيس الحكومة الإسرائيلي".
ويأتي اللقاء المرتقب في وقت تجري اتصالات في القاهرة بشأن الخطة الأميركية الخاصة بغزة، وبعدما أجرى وفد من حماس برئاسة خليل الحية محادثات مع مسؤولين مصريين في العلمين، بشمالي مصر.
في إيران، وفي إطار المزيد من إمساك الوضع الداخلي، أقر البرلمان الإيراني اليوم المبادئ العامة لمشروع قانون يجرم إجراء مقابلات أو أي شكل من أشكال التواصل مع وسائل الإعلام، التي تعتبر معادية للجمهورية الإسلامية، بما في ذلك وسائل الإعلام التابعة للولايات المتحدة أو إسرائيل والممولة من أي منهما. وسيتطلب إجراء مقابلات مع وسائل إعلام أجنبية أخرى، إخطار وزارة الاستخبارات، في حين ستكون عقوبة الاتصال بالسفارات الأجنبية أو مكاتب المنظمات الأجنبية أو المؤسسات غير الإيرانية الأخرى، من دون إخطار وإذن كتابي من وزارة الخارجية، هي التغريم والحرمان من بعض الحقوق الاجتماعية.
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