الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
كريستال
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقدّمة النشرة المسائيّة 17-08-2026

مقدمة نشرة الاخبار
2026-08-17 | 12:45
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقدّمة النشرة المسائيّة 17-08-2026
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مقدّمة النشرة المسائيّة 17-08-2026

الخبرُ من إسرائيل، ويقولُ: اتفق رئيسُ الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الاثنين، مع المبعوث الأميركي جاريد كوشنر على أن يشرف ضابطٌ أميركيٌ على نزع سلاح حماس وفق ما أكد مسؤولٌ إسرائيليٌ لوكالة فرانس برس.
وقال المسؤول الإسرائيلي إن الجانبين "اتفقا على أن تكون الخطوةُ الأولى نحو نزع السلاح من القطاع هي مطالبةٌ حماس بتسليم أسلحتِها تمهيدًا لإخراجها من الخدمة، تحت إشراف ضابط أميركي". 
     
وبحسب المسؤول، أبلغ نتانياهو كوشنر أن لا انسحابَ من غزة دون نزع سلاح الحركة الفلسطينية.
هذا المؤشر من غزة هل يكون "وصفةً طبقَ الأصل" للبنان ، أم أن الأمور هنا أكثرُ تعقيدًا؟ ما هو واضحٌ إلى الآن أن الملفَ اللبناني أكثر تعقيدًا سواء لجهة الاعتراضات الإيرانية وكذلك اعتراضاتِ حزب الله، ما يطرح أكثرَ من سؤال حول مصير الجولة الثامنة من مفاوضات روما.

روما ستكون محطةً لزيارة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون حيث يُرجح أن يصل إليها بعد غد الأربعاء على أن يلتقي البابا الخميس، وسيكون هناك لقاءٌ مع الرئيس الإيطالي ومع رئيسة الوزراء .

إلى إيران، قال مسؤولٌ إيراني كبير يقول لرويترز اليوم الاثنين إن بلاده قررت تحويلَ سياستِها من الدفاع إلى "الهجوم بالكامل" بسبب تعثر الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق دائم يُنهي الحرب مع الولايات المتحدة.

الموقف الأميركي معاكسٌ تمامًا، فقد شدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم أن على إيران أن تستسلم لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة، وأضاف ترامب لمراسل قناة فوكس نيوز خلال مقابلة عبر الهاتف "عليهم أن يرفعوا راية الاستسلام البيضاء".
تأتي هذه المواقفُ المتعاكسةُ مع انتهاء مهلة الهدنة بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران.

أخبار لبنان

تقارير نشرة الاخبار

مقدمة نشرة الاخبار

النشرة

المسائيّة

17-08-2026

مقدمة النشرة المسائية 16-8-2026
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-08-07

مقدّمة النشرة المسائيّة 07-08-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-08-06

مقدّمة النشرة المسائيّة 06-08-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-08-03

مقدّمة النشرة المسائيّة 03-08-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-06-08

مقدّمة النشرة المسائيّة 08-06-2026

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-08-16

مقدمة النشرة المسائية 16-8-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-08-15

مقدمة النشرة المسائية 15-8-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-08-14

مقدمة النشرة المسائية 14-8-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-08-12

مقدمة النشرة المسائية 12-8-2026

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

تحرّك أميركي في بيروت... وبن فرحان يعتزم زيارة لبنان؟

LBCI
منوعات
2026-03-02

مدرج على قائمة اليونسكو... الغارات الجوية تطال قصراً أثرياً في طهران

LBCI
آخر الأخبار
2026-05-14

هآرتس عن مصدر إسرائيليّ: ممثلون عن مجلس الأمن القوميّ سينضمون أيضًا إلى الوفد في جولة المباحثات مع لبنان

LBCI
أخبار لبنان
2026-03-16

نائب رئيس الحكومة: المفاوضات لم تتضح معالمها بعد

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

كروم العنب الفرنسية تحت تأثير التغير المناخي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

المياه... خط الدفاع الاول وقت الحرائق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

ملف طيور المطار تابع: الداخلية دعت لاجتماع ووضعت خريطة التحرك.. فمتى يبدأ التنفيذ؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

تصعيد إسرائيلي محتمل في لبنان... ما علاقته بالانتخابات الإسرائيلية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

تحرّك أميركي في بيروت... وبن فرحان يعتزم زيارة لبنان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

شتلة الصمود تستغيث بأصوات أبناء صور ودبل ورميش

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

مضيق هرمز: "مش مسكّر… ومش مفتوح" - لعبة النفط بين إيران وأميركا

LBCI
أخبار دولية
13:02

واشنطن تترقّب... حرب جديدة أم قواعد اشتباك مختلفة؟

LBCI
أخبار دولية
13:01

مهلة الستين يومًا انتهت... هل تعود الحرب بين إيران وأميركا؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
03:19

قوى الأمن: توقيف منفذي عمليّة خطف فتاة في صيدا

LBCI
أمن وقضاء
05:46

العثور على موظف في مصرف جثة داخل منزله في غدير جونية

LBCI
حال الطقس
02:17

طقس متقلب مع انخفاض في درجات الحرارة غدا

LBCI
أخبار لبنان
08:43

اليونيفيل: ارتفاع ملحوظ في النشاط العسكري الإسرائيلي جنوب لبنان خلال أسبوعين

LBCI
فنّ
05:38

صدمة في هوليوود... وفاة النجمة هايدن بانتير عن 36 عامًا

LBCI
خبر عاجل
08:30

مسؤول إيراني كبير لرويترز: طهران قررت تحويل سياستها من دفاعية إلى هجومية بالكامل وحددت مهلة بضعة أسابيع لتنفذ أميركا مذكرة التفاهم بالكامل

LBCI
منوعات
16:00

من دون مبيد أو مضرب… إليكم هذه الطريقة البسيطة للإمساك بالذباب باليد

LBCI
أمن وقضاء
02:06

الجيش: تمارين تدريبية في القاع - بعلبك

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More