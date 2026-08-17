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مقدّمة النشرة المسائيّة 17-08-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-08-17 | 12:45
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مقدّمة النشرة المسائيّة 17-08-2026
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مقدّمة النشرة المسائيّة 17-08-2026
الخبرُ من إسرائيل، ويقولُ: اتفق رئيسُ الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الاثنين، مع المبعوث الأميركي جاريد كوشنر على أن يشرف ضابطٌ أميركيٌ على نزع سلاح حماس وفق ما أكد مسؤولٌ إسرائيليٌ لوكالة فرانس برس.
وقال المسؤول الإسرائيلي إن الجانبين "اتفقا على أن تكون الخطوةُ الأولى نحو نزع السلاح من القطاع هي مطالبةٌ حماس بتسليم أسلحتِها تمهيدًا لإخراجها من الخدمة، تحت إشراف ضابط أميركي".
وبحسب المسؤول، أبلغ نتانياهو كوشنر أن لا انسحابَ من غزة دون نزع سلاح الحركة الفلسطينية.
هذا المؤشر من غزة هل يكون "وصفةً طبقَ الأصل" للبنان ، أم أن الأمور هنا أكثرُ تعقيدًا؟ ما هو واضحٌ إلى الآن أن الملفَ اللبناني أكثر تعقيدًا سواء لجهة الاعتراضات الإيرانية وكذلك اعتراضاتِ حزب الله، ما يطرح أكثرَ من سؤال حول مصير الجولة الثامنة من مفاوضات روما.
روما ستكون محطةً لزيارة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون حيث يُرجح أن يصل إليها بعد غد الأربعاء على أن يلتقي البابا الخميس، وسيكون هناك لقاءٌ مع الرئيس الإيطالي ومع رئيسة الوزراء .
إلى إيران، قال مسؤولٌ إيراني كبير يقول لرويترز اليوم الاثنين إن بلاده قررت تحويلَ سياستِها من الدفاع إلى "الهجوم بالكامل" بسبب تعثر الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق دائم يُنهي الحرب مع الولايات المتحدة.
الموقف الأميركي معاكسٌ تمامًا، فقد شدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم أن على إيران أن تستسلم لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة، وأضاف ترامب لمراسل قناة فوكس نيوز خلال مقابلة عبر الهاتف "عليهم أن يرفعوا راية الاستسلام البيضاء".
تأتي هذه المواقفُ المتعاكسةُ مع انتهاء مهلة الهدنة بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران.
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