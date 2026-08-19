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مقدمة النشرة المسائية 19-8-2026

مقدمة نشرة الاخبار
2026-08-19 | 12:49
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مقدمة النشرة المسائية 19-8-2026
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مقدمة النشرة المسائية 19-8-2026

كلما برز عنوان اليوم، كلما اتضح ان صورة الشرق الاوسط تزداد تعقيدا.

الدليل الابرز مصدره العراق، من حيث دعا رئيس البرلمان الايراني محمد باقر قاليباف، الى تقوية ما سماه النظام الجديد في المنطقة بعيدا من التدخل الخارجي، ومن حيث شدد كذلك على ان المقاومة هي احدى ركائز قوة البلد. 

ما تفعله ايران هو محاولة لاعادة رص صفوف حلفائها في المنطقة وسط حصار أميركي على مضيق هرمز، يشد الخناق على اقتصادها، تقابله بحصار مشابه تفرضه على المضيق وتهدد بفرضه على باب المندب وهذا هو العنوان الثاني لليوم.

فبحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر حكومية يمنية، واخرى حوثية، يخطط انصار الله للسيطرة على مناطق يمنية ساحلية محاذية لباب المندب، الامر الذي يحمل تداعيات على التجارة العالمية ويؤدي الى رفع التضخم من حول العالم...

العنوان الثالث، يرتبط بالامارات وقرارها القاضي بوقف كل التبادل التجاري والمالي مع ايران، ما سيؤدي الى تشديد الحصار على طهران.

قرار تلاه تواصل اميركي اماراتي، شكل لبنان جزءا منه، وتحذيرٌ وجهته طهران لدول الخليج من مغبة مساعدة واشنطن في حربها.

الى هذه العناوين الثلاثة، يضاف عنوان قطاع غزة، حيث عاودت اسرائيل تكثيف هجماتها، بعد ساعات من مباحثات جاريد كوشنير وبنيامين نتنياهو بشأن خريطة الطريق لحل الازمة هناك.

مباحثات ينقصها الاتفاق الكبير، ومعادلته:

اصرار اسرائيل على نزع سلاح حماس قبل الانسحاب من القطاع، واصرار حماس على الانسحاب الاسرائيلي المتزامن مع تسليم سلاح الحركة.

معادلة هي نسخة طبقُ الاصل عن معادلة لبنان، مع هوامش اختلاف بسيطة، لكن النتيجة واحدة، وهي تجعل واشنطن تبحث عن آلياتِ تحقُّقٍ من حسن تطبيق الخطط على الجبهتين، ضمن خطوات متبادلة، عنوانها في لبنان، المناطق التجريبية ومن يراقب تطبيقها من الجهتين اللبنانية والاسرائيلية.

هذا ما يشكل صلب المباحثات التي يجريها رئيس الجمهورية جوزاف عون في روما اعتبارا من الغد، وهي تشمل البابا لاون الرابع عشر، والرئيسَ الايطالي ورئيسة الحكومة ايضا.

مباحثات تزامنت مع معلومات للـlbci تحدثت عن ان مؤتمرا لدعم الجيش مقترحاً عقده في السابع عشر من ايلول المقبل، ينظَّم في شكل مشترك بين فرنسا والاردن.
 

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