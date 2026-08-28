مقدّمة النشرة المسائيّة 28-08-2026

عادت مقولة "الكلمة للميدان" إلى الجنوب، في غياب أي مساعٍ أو وساطات أو تحديد موعد للجولة الثامنة من المفاوضات في روما.تلك المفاوضات في الجولة السابعة انتهت إلى اختبار المناطق التجريبية، هذا الاختبار لم يشجِّع إسرائيل على توسيعه أو تعميمه، ما يطرح السؤال: في حال لم يتم توسيع آلية المناطق التجريبية، ما هو البديل؟ لا أحد حتى الساعة يملك الجواب سوى الميدان وهذا ما يعيد تلة علي الطاهر إلى الواجهة، فما هو مؤكد أنها لن ينطبق عليها مصطلح "الستاتيكو"، وأمر حسم وضعها ، في أي أتجاه ، لن يكون بعيدًا ، وهناك حديث عن مطلع أيلول الذي يبدأ الثلثاء المقبل.في المقابل، هل من موقف جديد لحزب الله؟ هذا ما سيظهر في كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عند الثامنة من هذا المساء، اي بعد دقائق.في الحرب الأميركية الإيرانية، الكلمة للضغوطات الإقتصادية: الولايات المتحدة فرضت اليوم عقوبات جديدة محددة الأهداف مرتبطة بإيران، من خلال فرض قيود على بنك مصري بسبب تعامله مع طهران، وإلغاء إمكانية وصول فروع بنك مصر في الإمارات إلى الخدمات المالية الأميركية.وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي جدد الدعوة إلى الولايات المتحدة إلى وقف الضغوط العسكرية والاقتصادية على بلاده واستئناف المفاوضات.وقال عراقجي على إكس: إن "إعادة الدبلوماسية إلى مسارها ليست مستحيلة. ويتوقف ذلك على إدراك الولايات المتحدة لحقيقة بسيطة واحدة هي أن الضغوط لن تجدي نفعًا."