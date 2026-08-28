الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
القدر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقدّمة النشرة المسائيّة 28-08-2026

مقدمة نشرة الاخبار
2026-08-28 | 12:45
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقدّمة النشرة المسائيّة 28-08-2026
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مقدّمة النشرة المسائيّة 28-08-2026

عادت مقولة "الكلمة للميدان" إلى الجنوب، في غياب أي مساعٍ أو وساطات أو تحديد موعد للجولة الثامنة من المفاوضات في روما.
تلك المفاوضات في الجولة السابعة انتهت إلى اختبار المناطق التجريبية، هذا الاختبار لم يشجِّع إسرائيل على توسيعه أو تعميمه، ما يطرح السؤال: في حال لم يتم توسيع آلية المناطق التجريبية، ما هو البديل؟ لا أحد حتى الساعة يملك الجواب سوى الميدان وهذا ما يعيد تلة علي الطاهر إلى الواجهة، فما هو مؤكد أنها لن ينطبق عليها مصطلح "الستاتيكو"، وأمر حسم وضعها ، في أي أتجاه ، لن يكون بعيدًا ، وهناك حديث عن مطلع أيلول الذي يبدأ الثلثاء المقبل.
في المقابل، هل من موقف جديد لحزب الله؟ هذا ما سيظهر في كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عند الثامنة من هذا المساء، اي بعد دقائق. 
في الحرب الأميركية الإيرانية، الكلمة للضغوطات الإقتصادية: الولايات المتحدة فرضت اليوم عقوبات جديدة محددة الأهداف مرتبطة بإيران، من خلال  فرض قيود على بنك مصري بسبب تعامله مع طهران، وإلغاء إمكانية وصول فروع بنك مصر في الإمارات إلى الخدمات المالية الأميركية. 
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي جدد الدعوة إلى الولايات المتحدة إلى وقف الضغوط العسكرية والاقتصادية على بلاده واستئناف المفاوضات. 
وقال عراقجي على إكس: إن  "إعادة الدبلوماسية إلى مسارها ليست مستحيلة. ويتوقف ذلك على إدراك الولايات المتحدة لحقيقة بسيطة واحدة هي أن الضغوط لن تجدي نفعًا."
 

أخبار لبنان

تقارير نشرة الاخبار

مقدمة نشرة الاخبار

النشرة

المسائيّة

28-08-2026

مقدمة النشرة المسائية 27-8-2026
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-08-20

مقدّمة النّشرة المسائيّة 20-08-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-08-17

مقدّمة النشرة المسائيّة 17-08-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-08-07

مقدّمة النشرة المسائيّة 07-08-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-08-06

مقدّمة النشرة المسائيّة 06-08-2026

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-08-27

مقدمة النشرة المسائية 27-8-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-08-26

مقدمة النشرة المسائية 26-8-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-08-25

مقدمة النشرة المسائية 25-8-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-08-24

مقدمة النشرة المسائية 24-8-2026

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-01-06

البيت الأبيض: ترامب يدرس "خيارات عدة" بشأن غرينلاند بما في ذلك الخيار العسكري

LBCI
خبر عاجل
2026-03-11

أهالي بلدة القليعة يطردون النائب الياس جرادي أثناء تقديمه واجب العزاء بالأب بيار الراعي

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-21

القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر: ارتفاع عدد المصابين إثر سقوط صاروخ إيراني في ديمونة إلى 47

LBCI
آخر الأخبار
2026-06-21

فانس: ترامب فوضنا لإيجاد حل دبلوماسي لمجموعة كبيرة من القضايا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

مذكرات عبد الحليم خدام...ماذا قال الأسد للحريري قبل اغتياله؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

إسرائيل ترسم خطوطًا حمر في سوريا: حزام أمنيّ حتى دمشق ومنع إعادة بناء جيش قويّ

LBCI
حال الطقس
13:29

حال الطقس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

السلامة المرورية مسؤولية مشتركة... فمَن يضبط المخالفات ويزيل مخاطر الطرق؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

من التدريب إلى المحاسبة… Toters تدفع بسائقيها نحو قيادة أكثر أمانًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

على طرقات لبنان .. المخالفات ثقافة والمسؤولية تبدأ من المواطن!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

النبطية أمام أزمات أمنية ومالية... البلدية تصرخ والدولة تتحرّك لتعزيز الأمن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

جلسة مجلس الأمن ترسم ملامح التوجهات بشأن مستقبل اليونيفيل في جنوب لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:02

«اليونيفيل» تغادر الجنوب نهاية العام... ماذا بعدها على طاولة مجلس الامن

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
15:56

عون يهنئ منتخب لبنان لكرة السلة: فوزٌ يعزّز فرص التأهل إلى كأس العالم

LBCI
أخبار دولية
23:51

شرطة نيبال: ارتفاع عدد قتلى الفيضان إلى 469

LBCI
خبر عاجل
15:54

فوز منتخب لبنان على منتخب كوريا الجنوبية في المواجهة الابرز ضمن تصفيات القارة الآسيوية لكأس العالم لكرة السلة بنتيجة ٩٣-٧٤

LBCI
فنّ
08:59

الشامي معلّقاً على قرار اعتزال داليا مبارك: "مجتمع مريض" (صورة)

LBCI
أخبار لبنان
03:31

حاكم مصرف لبنان أصدر تعميما يتعلق بشروط تأسيس وممارسة عمل مؤسسات الصيرفة

LBCI
أخبار لبنان
17:10

الخارجية الأميركية: «اليونيفيل» فشلت ولا ندعم تمديد ولايتها بعد 2026...ونتوقع تطبيق «الإطار الثلاثي»

LBCI
خبر عاجل
14:52

وصول الرئيس جوزيف عون إلى ملعب نهاد نوفل

LBCI
أمن وقضاء
06:50

تدابير سير بتاريخي 29 و30-8-2026 في محلّة سليم سلام ولكولا بسبب أعمال تخطيط طرقات

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More