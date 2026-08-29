مقدمة النشرة المسائية 29-8-2026

أقلُ من تسعةِ أشهرٍ بأيام قليلة، تفصِل بين إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في الثالث من كانون الثاني الفائت، نجاحَ عملية العزم المطلق التي أطاحت بالرئيس الفنزويليّ نيكولاس مادورو وبين إعلانه اليوم إنجازَ أكبرِ صفقةٍ نفطية في التاريخ، أتاحت لبلاده السيطرةَ على 65 مليار برميل من احتياطيّ النفط الفنزويليّ.



اعلانُ ترامب بمثابة حجرةٍ واحدة، أصاب فيها بلدين في عز حرب السيطرة على الطاقة، فأفقدهما الكثيرَ من نفوذهما.



افقد الصين أيَ قدرةٍ على استعادة أي دور في فنزويلا، من حيث كانت تستورد اكثرَ من تسعين في المئة من النفط بأسعار رخيصة، فخسرها مبدئيًا جزءا من قدرتها على منافستِه صناعيًا واقتصاديًا.



وافقد ايران قدرتَها على تهديد العالم عبر اغلاق مضيق هرمز، فكلُ برميل نفطٍ فنزويليّ يَدخلُ ألاسواقَ يقلّصُ ما تعتبره واشنطن ابتزاز طهران للعالم.



امّا الولايات المتحدة، فربحت نفوذًا اقتصاديًا وجيوسياسيًا لعقود طويلة.



فهل ستخضع الصين لهذه الضربة، ام ان رئيسها شي بينغ سيخبئ أوراقًا تفاوضيةً يضعها امام ترامب في أيلول المقبل في واشنطن؟



قد يسأل البعضُ: وماذا يهمُ لبنان من كل ذلك؟



المهمُ ان نفهم ان هكذا حروبًا طويلة، يتخللها معاركُ جانبية، منها مثلا معركةُ من سيحلُ مكان القوات الدولية العاملة في لبنان، وقد خُصّصت لها جلسةٌ في مجلس الامن الامس؟



جلسةٌ تمهيدية تطلق العملَ، في عز الكباش الصينيّ الأميركيّ، والفرنسيّ الأميركيّ على مسودةٍ تحدّد مستقبلَ هذه القوات والقرار 1701، فهل يبقى اطارًا مرجعيًا للعلاقة بين لبنان وإسرائيل، أم يصبح اتفاقُ الاطار الذي وُقع بين بيروت وتل ابيب هو المرجعية؟



في عزّ هذه الأسئلة، ملفان جذبا اللبنانيين اليوم.



منح البابا لاون الرابع عشر، سينودسات أساقفة الكنائس صلاحيةَ عزلِ البطاركة، لسبب خطير، وبثلثي أصوات المطارنة.

والاستعدادُ لعاصفة مطرية في عز آب، تشبه عواصفَ كانون.