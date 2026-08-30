مقدّمة النشرة المسائيّة 30-08-2026

" ما زالت الأمطار في دياركم عامرة" ...

هكذا، مَن تزوجوا مساء أمس السبت ، في التاسع والعشرين من آب، كأنهم استبدلوا جملة " مازالت الأفراح في دياركم،" بجملة: " ما زالت الأمطار في دياركم"... مَن لم يمتثلوا ل" جنرال طقس" تزوجوا تحت المطر ، وسيبقى العرس المبلل بمطر آب، ذكرى يحملونها الى الأبناء والأحفاد.

ولكن هل كان في إمكانهم تفادي " مطرِ آب"؟ بالتأكيد، لو صدَّقوا الأرصاد، التي ليست تنجيمًا، يحتمل الإصابة أو لا يحتمل، بل هي عِلم ، ولو لم تكن كذلك، لكانت حركات الملاحة جوًا تعطلت أو على الأقل سادتها الفوضى.

تغيرت الروزنامة، فبدلًا من أن يكون أيلول "طرفه بالشتي مبلول" كان آب. أما أيلول فطرفه بالأستحقاقات مبلول إعتبارًا من يوم غد، فهل سيتحرك مسار علي الطاهر؟ وبأي إتجاه؟...