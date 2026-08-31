مقدّمة النّشرة المسائيّة 31-08-2026

اليونان في قلب الحدث اليوم، إسرائيليًا ولبنانيًا:

إسرائيليًا، وقّعت إسرائيل واليونان اليوم،

صفقة دفاعية قيمتها ثلاثة مليارات يورو،

تبني إسرائيل بموجبها نظاما دفاعيا متعدد المستويات لليونان.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن الصفقة تشكل أكبر اتفاقِ تصديرٍ، لعتاد دفاعي، تبرمه إسرائيل مع اليونان، ومن أكبر الاتفاقيات من هذا النوع في تاريخها.

لبنانيًا، يعلن رئيس الجمهورية جوزاف عون ، من اليونان ، أن لبنان وشعبه تعبا من الحروب، والهدفَ من بدء التفاوض مع إسرائيل هو إنهاء حالة العداء.

ويضيف : نحن دعاة سلام ومصممون على إنهاء حالة العداء مع إسرائيل، وعلى افضل العلاقات بالجوار....

الصورة بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران, اليوم، هي على الشكل التالي:

الرئيس ترامب يقول إنه "سيكون هناك ردّ" و"سنضربهم بقوة" ويضيف وفق "فوكس نيوز"، إن جميع الصواريخ التي أطلقتها إيران اعتُرضت باستثناء صاروخ واحد لم يشكّل تهديدًا.

في الموازاة، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت اليوم الاثنين، إن الهدف من العقوبات الأميركية على إيران هو "تهيئة الظروف التي تجعل إيران راغبة في الجلوس إلى طاولة المفاوضات".

في المقابل، تقول إيران بلسان بيزشكيان قبيل قمة منظمة شنغهاي: "نعتقد أن استمرار الحرب ليس في مصلحتنا ولا في مصلحة المنطقة"، مضيفًا "نواصل سعينا نحو مسار من الاتفاق والتفاهم".

نبقى في ملفات المنطقة، التنسيق دخل حيز التنفيذ بين السعودية وتركيا وباكستان... الخارجية السعودية أعلنت أن المملكة وتركيا وباكستان اتفقت على إنشاء أمانة عامة في السعودية بموجب اتفاقية مكة للدفاع المشترك، التي سيرأسها في البداية أمينٌ عامٌ باكستاني مدة ثلاث سنوات...