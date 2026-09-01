مقدمة النشرة المسائية 1-9-2026

بدو أن سلاح الاقتصاد أمضى من الصواريخ... فبحسب "رويترز" ، للمرة الأولى في التاريخ، يمر على إيران نحوُ سبعة أسابيع من دون شحن أي كميات كبيرة من النفط الخام عبر مضيق هرمز، بعدما نجح الحصار البحري الأميركي في تحقيق ما فشلت فيه العقوبات على مدى سنوات، وذلك بقطع أحد مصادر الدخل الأجنبي الرئيسة للجمهورية الإسلامية.



هذا الحصار الحالي أدى إلى منع وصول أي شحنات جديدة من الخام إلى الصين، التي تعد آخر من تبقى من المستهلكين الرئيسيين للنفط الإيراني، ما زاد الضغط على الموارد المالية للحكومة الإيرانية واحتياطيات العملات الأجنبية.



الولايات المتحدة لا تكتفي بالحصار، بل توسع إجراءاتها في اتجاه المصارف... فبعد الإجراءات في حق بنك مصر في الإمارات، يكشف وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت اليوم، أنه من المرجح أن تعلن الولايات المتحدة فرض عقوبات على بنكٍ هذا الأسبوع، في إطار الحملة الاقتصادية على إيران. وسنعلن عن عقوبات على بنك آخر في الأسبوع الذي يليه.



لكن بينست لم يسمِّ المصرفيْن ولا البلد العاملَيْن فيه.



لكن الوضع في مضيق هرمز لم يكن مستتبًا، فقد أفادت وكالة "ماريسكس" اليونانية للشؤون البحرية اليوم، أن ناقلتي نفط ترفع إحداهما العلم السعودي، تعرضتا لضربات بـ"مقذوفات مجهولة المصدر" في أثناء خروجهما من مضيق هرمز.



في لبنان، يبقى ملف تلال علي الطاهر هو الملفَ الأبرز في ظل تقدم الميدان على المفاوضات المتوقفة عمليًا على الرقم سبعة، بمعنى ان موعد الجولة الثامنة لم يتحدد على الرغم من دخول شهر ايلول، وكان كلامٌ عن أن موعد الثامنة سيكون في مطلع إيلول.