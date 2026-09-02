مقدمة النشرة المسائية 2-9-2026

ما يحصُل بين الولايات المتحدة وايران اكبر من ضربات متبادلة، انه صراعٌ على ورقة الضغط الاقوى، مضيقِ هرمز، ومن يملكُها!



واشنطن تقول انها ازالت الالغام من ممراتِ الملاحةِ الدولية في المضيق، وان السفن تتحرك هناك تحت حمايتها.



وزير طاقتها يعلن ان اكثر من 17 مليون برميل نفط عبَر هرمز الاثنين، وهو اعلى رقمٍ سُجل للعبور منذ بداية الحرب، علما ان الرقم قبل الحرب كان عشرين مليون برميل نفطٍ يوميا.



ايران التي يشتد خناق الحصار الاميركي عليها ومن حولها، وهي دعت مواطنيها لترشيد استخدام الطاقة، تقول انها قادرةٌ على تهديد السفن والممرات البديلة، وقيادتُها العسكرية حذرت الدول التي تتعاون مع الجيش الاميركي من تحمل العواقب الخطيرة.



من هنا، تكمن اهميةُ التصعيد الحالي:



فمن يراقبُ الوضع، يعلم ان قراءة الارقام، من كميات النفط العابرة لمضيق هرمز، الى اسعاره التي لم تتجاوز على رغم التطورات العسكرية عتبةَ الـ94 دولارا، الى نتائج قمة اوبك + المرتقبة الاحد، يدرك ان استنتاجَ من يمسكُ بمضيق هرمز مبكرٌ، حتى ولو كانت المعطيات تشير الى تقدم اميركي اليوم.



وفي الوقت المستقطع، عاد محليا ملفُ المفاوضات المباشرة بين لبنان واسرائيل الى الواجهة مجددا، لا سيما بعد تسريب معلومات امس عن مباحثات اجراها السفير الاميركي في لبنان ميشال عيسى مع رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو.



وهنا، تقول معلومات الـLBCI ان المسار الديبلوماسي سيُستكمل في روما هذا الشهر، وان الهدف منه تطبيقُ اتفاق الاطار، مع التأكيد على ان نزع سلاح حزب الله يبقى جزءا اساسيا منه.



وما بين انتظار تبلورِ صورة الصراع من واشنطن وطهران وخلفَها بكين، الى مسار المفاوضات اللبنانية الاسرائيلية، ارقامٌ تشير الى تراجع تسجيل الزواج في لبنان، بما تحملُه من تداعيات ديموغرافية.