مقدمة النشرة المسائية 3-9-2026

تطور إيجابي يتعلق بالأسرى، فقد أفرجت إسرائيل اليوم عن أسيرٍ إعتقلته نهاية الـ2025، وغدًا تفرج عن أربعة آخرين. لكن المفرج عنهم لا علاقة لهم بالأسماء التي قدمها حزب الله.



في المقابل، كلام متجدد لإسرائيل يتعلق بأَنفاق علي الطاهر، ووجود عسكريين إيرانيين من بينهم ضابطان كبيران، إلى جانب مقاتلي حزب الله يتحصنون داخلها.



وتضيف المعلومات، نقلًا عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين ان عدد عناصر حزب الله في تلك الأنفاق تراجع بعدما تمكن بعضهم من الخروج على رغم تطويق الجيش الإسرائيلي المكان.



في التصعيد بين إيران والولايات المتحدة الأميركية، ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية أن ستة عسكريين إيرانيين آخرين لقوا حتفهم في غارات أميركية هذا الأسبوع، ما يرفع عدد القتلى العسكريين إلى ثلاثة عشر على الأقل.



وأضافت الوكالة الإيرانية في أحدث تقرير عن الوفيات العسكرية أن ستة أفراد من الجيش النظامي، بينهم ثلاثة من الطيارين، قتلوا في جنوب إيران، دون أن تقدم المزيد من التفاصيل عن الموقع.



إسرائيليًا، الكشف عن تقرير بالغ الخطورة، فقد طرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الخميس خطة لإفراغ قطاع غزة من سكانه الفلسطينيين وإبعادِهم إلى الخارج.



ويأتي ذلك غداة قول وزير الدفاع يسرائيل كاتس إن لدى إسرائيل خططا جاهزة لإخراج الفلسطينيين من القطاع، لكنها تنتظر أن تحدد الولايات المتحدة المكان الذي يمكن نقلهم إليه.



ووضع بن غفير هدفا يتمثل في إبعاد 250 ألف فلسطيني من غزة خلال عام واحد، ثم مغادرة من تبقوا، أي من يُقدّر عددُهم بنحو مليوني نسمة، خلال السنوات الست التالية.



