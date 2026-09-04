مقدّمة النّشرة المسائيّة 04-09-2026

ترامب يفتِّش عن الإنتخابات في مضيق هرمز ، ونتنياهو يفتش عن الإنتخابات في رفات يهودٍ قتلوا في لبنان ويفتش عن الإنتخابات ايضًا في أَنفاق علي الطاهر.

إنها الإنتخابات يا عزيزي، ومَن يعتقد بغيرِ ذلك يكون واهمًا.

فجأة، ومن دون سابق إنذار، قفز ملف رفاتٍ يهودٍ قتلوا في لبنان، بندًا أول بين لبنان وإسرائيل، وحمله السفير الأميركي ميشال عيسى إلى تل أبيب حيث التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وعاد بملف كان معدًّا سلفًا في أدراج نتنياهو، وكأنه يقول للإسرائيليين: نحن قوم لا نترك أسرانا ورفاتَ أبناء شعبنا.

إذًا، رفاتٌ في مقابل اسرى ، وهو ملف بدأ من اتفاق الاطار في واشنطن ودخل حيز التنفيذ في روما، حيث عرض الوفد الاسرائيلي خرائط ومخططات وصورًا جوية ومعلومات عن مواقع محتملة للرفات، وبالمختصر إنها إجراءاتٌ لبناء الثقة، فهل تمهّدُ للجولة الثامنة في روما؟

الملف الثاني الذي لا يقلّ أهمية اليوم هو أنفاق علي الطاهر ، سقطت كل السيناريوهات ما عدا سيناريو واحد: علي الطاهر أصبحت في يد الإسرائيلي؟ كيف؟ ولماذا في هذا التوقيت؟ من جانب حزب الله صمتٌ مطبق، ومن جانب إيران صمتٌ مطبقٌ أيضًا فيما أخليت الساحة للإعلام الإسرائيلي الذي تحدث عن قتلى من حزب الله داخل الأنفاق وعن مقاتلين تمكّنوا من الإنسحاب، وبالتأكيد ستتكشّفُ معطياتٌ جديدة عما حدث في أنفاق علي الطاهر. كيف سقطت بهذه السرعة؟ لماذا لم تتحرك إيران؟ هل هناك تسوية ما؟