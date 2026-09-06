مقدمة النشرة المسائية 6-9-2026

بعد شهرٍ من الآن، ندخل السنة الرابعة من عصر «ما بعدَ طوفان الأقصى»… الحدث ِالزلزالي الذي بدّل حسابات المنطقة وخرائطَها.



ثلاثُ سنوات، ولبنان ينتقل من حسابات "الإسناد" و"إقتحام الجليل" إلى حسابات ٍ مختلفة تماماً..



إسرائيل تقضم الأرض، تفجّر ، تتمركز، وتعيد رسم خطوط انتشارها في مناطقَ لم تعرِف الاحتلال منذ العام 1982.



وسط هذا المشهد، تقف تلة علي الطاهر التي يتهيأ الاسرائيلي لتفجيرها، وهي باتت أكثرَ من مجرد موقع في جغرافيا الجنوب.



فما يجري حولها يفتح السؤال عما بعدها: هل يتوقف المسار عند حدود التلة، كإنجاز يُصرف في الداخل الاسرائيلي ، أم نحن أمام فصل جديد أوسعَ وأخطر؟



إسرائيل تتحدث عن إعادة انتشار ٍ في ما تسميه «المنطقة الرمادية»… بعمق يصل إلى أربعة كيلومترات.



منطقة لها حساباتُها العسكرية ومعابرُها وبناها التحتية تكريسًا لاحتلال طويل الأمد. فهل من يضمن الا تكون مقدمة للمنطقة الاقتصادية التي يُرَوَّج لها اميركيا واسرائيليا.



في المقابل، تتحرك السياسة اللبنانية في هامش ضيق.



تنديد رسمي بالاعتداءات، ومحاولة إبقاء باب التفاوض مفتوحاً، فيما يجري التحضيرُ للجولة الثامنة من «المفاوضات الإطارية» التي يبقى موعدها اوليًا في ايلول.



مفاوضات يُفترض ان يُمهِّد لها مؤتمرُ دعم الجيش ، لكن الدعم الدولي لا يزال مرتبطاً بتقدم خطة حصر السلاح على كامل الأراضي اللبنانية.



وعلى ارض الجنوب الذي يختبر يوميا مخاض الآلام، رسالة أمل ٍ وبقاء.