مقدمة النشرة المسائية 7-9-2026

بعيدًا من الثرثرات، الزميلة آمال شحادة تورِد معلومات خطيرة تقول: "بعد تلال علي الطاهر، يبدو أن الهدف الإستراتيجي الجديد لإسرائيل، بحسب توصية الأجهزة الأمنية، هو مدينة النبطية ومنطقتها، حيث يوسع الجيش هجماته، مدّعيا أنها تأتي ردا على خرق حزب الله وقف النار، عبر استهداف جنوده بالمسيرات. وتشترط إسرائيل التوصل إلى اتفاق سياسي مع الحكومة اللبنانية قبل الحديث عن أي انسحاب".

إذا، الداتا الميدانية تنطلق من هذا السقف، وأي كلام آخر ليس أكثر من لهوٍ أو إلهاء...

المعطيات من الداخل لا تقل خطورةً.

مصير "اليونيفيل" أصبح وراءنا، فالبحث لم يعد محصوراً بمصيرها، بل بات يتركز على إيجاد صيغة بديلة أو معدلة، تضمن وجود جهة ميدانية تتولى التحقق من تنفيذ الإلتزامات جنوبي الليطاني.

بهذا الإيجاز يمكن القول إن سائر التحليلات لا تعدو كونَها أمنياتٍ تتعارض مع الواقع على الأرض: الشقيف لا تسقط، سقطت. علي الطاهر لا تسقط، سقطت.

التالي لم يعد كلمة في مغلَّف مقفل، بل خرجت إلى العلن، فكيف ستكون المعالجة؟ هل بمزيدٍ من الإنكار؟