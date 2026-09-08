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مقدمة النشرة المسائية 8-9-2026

مقدمة نشرة الاخبار
2026-09-08 | 12:56
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مقدمة النشرة المسائية 8-9-2026
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مقدمة النشرة المسائية 8-9-2026

انتظر المراقبون والخبراءُ جولة مفاوضات، فجاءتهم جولة عنف. 
كثُر الحديث في آب الفائت أن الجولة الثامنة لمفاوضات روما، ستُعقَد في مطلع أيلول، فكان مطلعَه سقوط تلة علي الطاهر وتلويحٌ إسرائيلي بالإنتقال إلى هدفٍ جديد هو مدينة النبطية. هذا الهدف حرّك الاتصالات ورفع منسوب المخاوف باعتبار أن النبطية هي العاصمة الإدارية للجنوب، ويبدو أن الاتصالات فَتحت مسارًا للجيش اللبناني لتعزيز حضوره في المدينة، فهل هذا الحضورُ كافٍ ليبعث على الاطمئنان؟ 
لا أحدَ قادرٌ على اعطاء ضمانة، إذا لم تكن خطوة الجيش منسقة اقليميًا ودوليًا، لأنها إن لم تكن كذلك فيُخشى أن ينسحب الجيشُ منها كما سبق وحصل في أكثرَ من منطقة جنوبية باعتبار أن الجيش لا يوجد على أرض واحدة مع الإسرائيلي.
الترقب سيدُ الموقف ولاسيما ترقبُ إمكان أن تُقدِم إسرائيل على تفجير أَنفاق علي الطاهر، وإذا فعلت، تكون قد وجَّهت ضربة مزدوجة: الأولى لحزب الله والثانية لإيران التي راجت تسريبات قبيل سقوط علي الطاهر أنها لن تقف مكتوفة اليدين إذا ما سقطت هذه التلة وأنفاقُها.
في الموازاة، ما زال البحث جاريًا عن بديل عن اليونيفيل، فالحضور الدولي الميداني في الجنوب عمرُه ثمانية وأربعون عامًا، منذ العام ١٩٧٨، فكيف سيكون المشهد الجنوبي اعتبارًا من مطلع السنة الجديدة؟ ومن يملأ الفراغ الدولي؟
وقبل الدخول في تفاصيل النشرة، نشير الى غرق زورق قبالة العبدة شمالا، والبحث ما زال جار عن ركاب مفقودين.

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