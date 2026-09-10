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مقدمة النشرة المسائية 10-09-2026

مقدمة نشرة الاخبار
2026-09-10 | 13:15
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مقدمة النشرة المسائية 10-09-2026
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مقدمة النشرة المسائية 10-09-2026

أين سترد أميركا على إيران؟ وكيف؟
الداعي لهذا السؤال تطوران شكلا ضربة إيرانية لأميركا: الأول، ضرباتٌ إيرانية ألحقت أضرارا بطائرات عسكرية أميركية، في قاعدة موفق السَلطي الجوية في الأردن.
والثاني تقدم حوثي في اليمن بدعم إيراني:
فرئيس مجلس القيادة اليمني "رشاد العليمي" أعلن أن حماية سواحل بلاده تمثل مصلحة "عربية ودولية مشتركة"، وذلك عقب تحقيق الحوثيين المدعومين من إيران تقدّما باتجاه مضيق باب المندب، من خلال السيطرة على مدينة المخا وجزيرةٍ في البحر الأحمر.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن العليمي قوله خلال استقباله السفير المصري إن "حماية الساحل اليمني واستعادة الدولة سيطرتها على أراضيها وموانئها ومياهها الإقليمية، تمثلان مصلحة يمنية ومصرية وعربية ودولية مشتركة".
السؤال الثاني، في سياق التصعيد في الخليج: هل توضع اتفاقية مكة، بين السعودية وتركيا وباكستان، على المحك، بعد استهداف المملكة؟
أجوبة من دون أسئلة حتى الساعة. 
أما لبنانيًا فإن النبطية مازالت في عين العاصفة... جرعة إطمئنان من السلطة بعد النداء الثاني منها، ولكن ماذا بعد هذه الجرعة؟  
عربيًا، تطور لافت، فقد أعلنت الجزائر اليوم قطع علاقاتها الدبلوماسية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأمهلت سفيرها 48 ساعة لمغادرة البلاد، بعد سنوات من التوتر المتصاعد بين البلدين.
 

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