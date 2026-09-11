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مقدمة النشرة المسائية 11-9-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-09-11 | 13:24
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مقدمة النشرة المسائية 11-9-2026
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مقدمة النشرة المسائية 11-9-2026
تصح الإستعانة بِما صدر من مواقف وما نُشِر من أخبار على مدى الأسابيع الثلاثة الأخيرة عن علي الطاهر، لاستنتاج أن المواقف في واد وقراءَتها في واد آخر.
دعونا نستعرض ما صدر، وهذه عينة:
إذا سقطت علي الطاهر فإن إيران سترد في قلب إسرائيل.
قاليباف اتصل بالمقاتلين في علي الطاهر، وهو على تواصل دائم معهم.
لن تُسقِط إسرائيل علي الطاهر إلا قبل أيام من الإنتخابات ليتمكن نتنياهو من تسييلها في صناديق الإقتراع.
ترامب سيمنع نتنياهو من إسقاط علي الطاهر لئلا يؤثر هذا التطور على مفاوضاته مع إيران.
هذه عينة من "السَرَديَّات" التي سبقت سقوط على الطاهر. اليوم سقطت، فماذا سيُقال؟ وهل سيعتذر كل مَن أطلقوا "سردياتهم" عن الأخطاء التي اتركبوها؟
بصرف النظر عن التحاليل التي اعقبت السقوط، فإن النتيجة واحدة، وهي: سقطت أنفاق علي الطاهر، ولم تكتفِ إسرائيل بإسقاطها بل فخختها ودمرتها وأستخدمت ألفًا ومئتي طن من المتفجرات، وحتى الساعة لم تُسجَّل أي ردة فعل ميدانية لا من حزب الله ولا من إيران.
في مقابل هذه المعطيات طرَحت جملة من الاسئلة:
لماذا لم يسلِّم حزب الله أنفاق علي الطاهر للجيش اللبناني؟ هل الرفض جاء من قيادته أم من الخارج وتحديدًا من الحرس الثوري الإيراني؟
بالأمس قلعة الشقيف، اليوم علي الطاهر، ماذا غدًا؟
ماذا عن الذين كانوا في أنفاق علي الطاهر؟ بالتأكيد لم تكن فارغة، فأين ذهب من كانوا فيها؟ هل انسحبوا قبل اقتحامها؟ وكيف؟ وهل بصفقة ؟ ومع من؟
وخاتمة الأسئلة: هل من علاقة بين تقدم الحوثيين في اتجاه باب المندب وسقوط علي الطاهر في جنوب لبنان؟ هل من علاقة بين تراجع إيران على رقعة الشطرنج في جنوب لبنان وتقدمها في باب المَندب؟
ثلاثة يملكون الأجوبة: أميركا وإسرائيل وإيران، أما الآخرون فيجلسون على قارعة الإنتظار ينتظرون الأجوبة.
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