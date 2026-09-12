مقدمة النشرة المسائية 12-9-2026

لا يمكن فصل التطوراتِ المتسارعة في العالم والشرق الاوسط عن بعضها البعض، من وصول الحوثيين المدعومين من ايران الى مشارف باب المندب، الى استهداف خط "شرق غرب" في السعودية، الى قمة بريكس حيث برزت المباحثات الايرانية الاماراتية اليوم، الى الاجتماع الخليجي الايراني الاثنين، وصولا الى القمة الاميركية الصينية آواخرَ ايلول في واشنطن، ومنها الى الانتخابات التشريعية الاميركية المقررة في الثالث من تشرين الثاني المقبل، و هي تحصُل تحت ضغط اسعار الطاقة وارتداداتِها على الرئيس الاميركي دونالد ترامب والجمهوريين.



على كل هذه الجبهات، عنوانُ الاشتباك:



من يمسك بالاقتصاد العالمي، ومن من العملاقين الاميركي والصيني قادر على خنق الاخرَ اكثر، ليس فقط عبر اغلاق المضائق وطرق امدادات الطاقة، انما كذلك ضربُ البدائلِ عنها.



في هذا الصراع، اشتد الضغطُ على المملكة العربية السعودية، هذا في وقت يتواجه الايرانيون ودولُ الخليج الاثنين في سلطنة عمان، حيث يُبحث مستقبلُ مضيقِ هرمز، بغياب البحرين التي أعلنت مقاطعتها المباحثات.



هذا هو حجم الصراع، وهو اما يتوجه صوب مواجهة أوسعَ واما صوب حل تفرضه نقاطُ تحوّل ميدانية قد يشكل اليمن وتطوراتُه جزءاً منها.



وفي كلتا الحالتين، يبدو أن الملف اللبناني يتراجع أمام ضخامة الاحداث، التي يتخللها انتخاباتٌ تشريعية اسرائيلية مقررةٌ في السابع والعشرين من تشرين الاول.



تراجعٌ، لم يمنع الدولةَ ممثلةً برئيسها جوزاف عون، من التقدم صوب النبطية لتثبيت وجودِها هناك، حتى ولو من دون ضماناتٍ اسرائيلية.











