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مقدمة النشرة المسائية 13-9-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-09-13 | 12:49
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مقدمة النشرة المسائية 13-9-2026
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مقدمة النشرة المسائية 13-9-2026
تقاطعات إقليمية تحت أنظار دولية، تؤشِّر إلى تحولات في الخصومات والتحالفات في المنطقة:
مواجهة سعودية-إيرانية بالواسطة، على أرض يمنية، بين الحكومة والحوثيين.
ووفقًا لثلاثة مصادر لرويترز، فإن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اتصل بترامب يوم الخميس، وطلب مساعدة عسكرية أميركية لمحاربة الحوثيين، لكن واشنطن عرضت دعما مخابراتيا فقط في الوقت الراهن...
في ذروة هذه المواجهة اجتماع على مستوى رفيع بين إيران والإمارات، هو الأول منذ اندلاع هذه الحرب، بين الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، وولي العهد الإماراتي خالد بن محمد بن زايد.
كلام بيزشكيان بأهمية اللقاء، إذ قال: " أجرينا نقاشا بنّاء مع ولي عهد أبوظبي".. وأضاف: "اتفقنا على طي الصفحة والتطلع إلى المستقبل وبنائه معا".
لاقى هذا الكلامَ موقفٌ إماراتي عبّر عنه أنور قرقاش، المستشار الديبلوماسي لرئيس الإمارات، فقال: "نهج الإمارات قائم على ركيزتي الردع والدبلوماسية، إذ لا يستقيم أحدهما من دون الآخر. فالردع يعزّز مصداقية الدبلوماسية، فيما تنجح الدبلوماسية حين تنطلق من موقع الندية والقدرة، لتشكّل في المحصلة السبيل الأمثل نحو تحقيق أمن إقليمي مستقر ومستدام".
حرب سعودية إيرانية، وفي المقابل طي صفحة الصراع الإيراني الإماراتي.
كيف سيتبلور هذا المشهد غدًا في الاجتماع بين إيران ودول الخليج في عُمان؟ وهل يصل إلى ما أشارت إليه وكالة "إرنا" الإيرانية من أنه سيكون "الخطوة الأولى نحو إنشاء إطار إقليمي للتعاون الأمني" في الخليج؟
في لبنان، بقي سقوط أنفاق علي الطاهر لغزًا من ألغاز هذه الحرب... كيف سقطت؟ ولماذا لم يرد حزب الله والحرس الثوري الإيراني بعد؟ ولماذا تتكتم إسرائيل عما غنمته من الأنفاق قبل تدميرها؟
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