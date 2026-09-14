مقدمة النشرة المسائية 14-9-2026

أجل اجتماع سلطنة عمان اليوم، ومعه أجل فتح قناةِ تفاوض بين إيران ودول الخليج، لا على أمن الملاحة في مضيق هرمز وحسب، إنما على خفض التصعيد في المنطقة.



كثرت التحاليل بشأن أسباب إلغاء الاجتماع، وما إذا كانت واشنطن وراءه، فيما الثابت أن الحل السياسي لأزمة تطال العالم لم ينضج بعد.



تأجيل الاجتماع تزامن مع معاناة الأسواق العالمية، لا من ارتفاع تكلفة النفط وحسب، إنما من نقص حاد في نوع محدد منه، اسمه الخام الحامض والمتوسط.



وبحسب وكالة رويترز، فإن أكثر مَن سيعاني من هذا الشح، المصافي الآسيوية، في ظل تنافس الجميع على الإمدادات المحدودة منه، ومصدرُها العراق والإمارات وبلدان أخرى، بعد الضربة التي تلقاها خطْ "شرق غرب" في السعودية.



ما يجري في الأسواق النفطية، سيترجم حكما في لبنان، وهو يواجه حربا إسرائيلية مفتوحة، عنوانها بعد تلال علي الطاهر، بلدة المنصوري.



هذا في وقت يستعد رئيسه جوزاف عون، للتوجه الى باريس، حيث يُعقد في السابع عشر من أيلول، اجتماع تحضيري لمؤتمر دعم الجيش.



في معلومات الـLBCI، فإن الاجتماع تسبقه قمة فرنسية أردنية لبنانية، على مستوى الملك الأردني والرئيسين الفرنسي واللبناني، وأن المسؤولين الثلاثة سيفتتحون أعمال الاجتماع، الذي سيستعرض في خلاله الجيش حاجاته، وتستعرض الدول المشاركة فيه قدراتها على الاستجابة.



المعلومات تضيف: "اجتماع باريس، وهو الذي سيكون تقنيا بامتياز، لن يخلص الى موعد محدد لمؤتمر دعم الجيش، انما لفتح مسار مساعدته".



مسارٌ لا تاريخ لنهايته، وهو كغيره من الملفات مرتبط بتطورات الحرب الأميركية الإيرانية، والصراع الأميركي الصيني، ما يترك اللبنانيين أمام تضخم، يبدو أنهم غير مستعدين له.