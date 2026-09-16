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مقدّمة النشرة المسائيّة 16-09-2026

مقدمة نشرة الاخبار
2026-09-16 | 13:06
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مقدّمة النشرة المسائيّة 16-09-2026
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مقدّمة النشرة المسائيّة 16-09-2026

في لحظة تاريخية معقدة، تحاول خلالها الولايات المتحدة والصين تكوين نظام عالمي جديد, وسط حرب مباشرة أميركية أيرانية تترك تداعياتها الاقتصادية على العالم أجمع، برز إجتماعان متناقضان؛
الأول عُقد بين قادة جيوش الولايات المتحدة، وإسرائيل وعدد من الدول العربية, ركز على مواجهة إيران والحوثيين.
والثاني, عُقد بين الولايات المتحدة والحوثيين في جلسة مباشرة, بوساطة عمانية في مسقط.
وسط هذه الصورة المعقدة سيحاول رئيس الجمهورية جوزاف عون من خلال اجتماع باريس غداً, إقناع من سماها الدول الصديقة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، بدعم الجيش وتقوية الدولة وهو قبيل توجهه الى باريس وضع النقاط على الحروف بنقطتين أساسيتين:
- نسعى لاتفاق أمني مع إسرائيل، يمكن أن يكون مقدمة لاتفاق سلام لاحق.
- ومصرون على بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بمسؤولية, والهدف ليس الصدام .

فهل سيتمكن لبنان من فتح طريق دعم الجيش, علماً أن واشنطن وحسب المعطيات تصر على أن لا مساعدة للمؤسسة العسكرية قبل بدء تنفيذ حصر سلاح حزب الله ؟ 
وهي أي واشنطن تضغط في اتجاه انهاء مهمة اليونيفل واتمام انسحابها بسرعة ؟
تقول المعلومات المتقاطعة ان هناك تخوفا غربيا ومحليا من اصرار واشنطن هذا، ومن تداعياته على القرار 1701 , ومن خلفه القرار 1559 وهما شكّلا بنية القرارات الحكومية المرتبطة بحصر سلاح حزب الله , ما يطرح السؤال:
ما الهدف من كل ذلك, وهل يكون الضغط على الجيش لتنفيذ مهمة حصر السلاح , والا التوجهُ صوب قرار دولي يصدر عن مجلس الامن وينشئ قوة جديدة لا صورة واضحة لها ولمهامها بعد؟
 قد يشكل هذا الملف، جزءا مما سيبحث في باريس غدا. 

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المسائيّة

16-09-2026

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