مقدمة النشرة المسائية ٣-١٠-٢٠٢٦

"عملية إرهابية"... هذا ما توصلت اليه التحقيقات في الإمارات مع مساعد قائد طائرة " فلاي دبي"، همّام الهُمامي.

جاءت هذه المعطيات بعد اقل من اربع وعشرين ساعة على ما المح اليه المستشار انور قرقاش، لجهة العمل الارهابي ، وهو عاد اليوم واكد ان الهجوم الارهابي الاحدث، يوصل تحذيرًا جديدًا بأن معركة المنطقة ضد التطرف لم تنته.

اذًا المرحلة الاولى من التحقيقات انتهت: مساعد قائد الطائرة كان ينوي القيام بعمل ارهابي.

المرحلة الثانية يفترض ان تكون قد بدأت، وهي: هل هناك جهة تقف وراءه؟ وهل قام بالعمل من تلقاء نفسه؟

الجواب على هذين السؤالين يفتح الكثير من الاحتمالات، ويعيد ملف " الارهاب جوًا " الى واجهة اهتمام الدول، وتحديدًا اجهزة الاستخبارات فيها، خصوصًا أنه بدأ التنقيب في ملف مساعد قائد الطائرة، وهل هو متأثر بفكر عقائديّ معيَّن؟

لبنانيًا، ومتابعةً لملف المحروقات وتحديدًا رسم الثلاث مئة الف ليرة، يُعقد مطلع الاسبوع في السرايا أجتماع لبحث كيفية الوصول إلى معالجة لهذا الأمر، وهناك مقترحات، من بينها تجزئة المبلغ إلى شطور، بحسب تحرك الاسعار.