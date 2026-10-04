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مقدّمة النّشرة المسائيّة 04-10-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-10-04 | 12:52
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مقدّمة النّشرة المسائيّة 04-10-2026
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مقدّمة النّشرة المسائيّة 04-10-2026
هل يكون الطريقُ إلى الانتخابات الإسرائيلية، وبعدَها الأميركية، حافلاً بالمفاجآت العسكرية والامنية التي تعيد خلط الاوراق، أم ان ما كُتبَ قد كُتبَ، وما علينا سوى انتظارِ نتائج الصناديق حتى تُبنى على أساسها مساراتُ المنطقة؟
لبنانياً، فرصةُ إعادة تعويم إتفاق الإطار بعد الانتخابات الإسرائيلية مطروحةُ، لا سيما وأن وزير الخارجية الأميركي بدا ميالاً الى الطرح القائل بوضع آلية تطبيقية واضحة، للتحقق من تطبيق إتفاق الإطار بكافةِ جوانبه، ومن بينها ربما المناطقُ التجريبية، على أن يحاولَ الوفدُ العسكري اللبناني ترجمتَها في الاجتماع المقرر في فلوريدا في العشرين من هذا الشهر.
إيرانيا: هل تملكُ مذكرةُ إسلام آباد فرصةَ إعادة تعويم، عبر ضخ مقترحاتٍ إيرانية، ردّ عليها الأميركيون بمقترحات مضادة تتمحور حول النووي الإيراني ، بينما تُصر طهران على أن تكون البدايةُ من عند مضيق هرمز؟
يمنياً: إعلانٌ من السلطة المدعومة سعوديا عن معركة إستعادة المناطق التي سيطر عليها الحوثيون، يقابله تقاريرُ عن قطع الجماعة طريقَ الإمداد بين تعز وعدن، في تطور يضع تعز أمام مرحلةٍ أكثرَ صعوبة. فهل تنجح طهران في الامساك بباب المندب كما أمسكت بهرمز أم ينجح الهجومُ المضاد؟
بعيدا عن ساحات الصراع، أو ربما في صلبها، حادثة فلاي دبي تتحولُ الى ازمة في الداخل الاسرائيلي.
القناة 12 الإسرائيلية تكشف عن خروقاتٍ امنية لا تتوقف عند الطيار العُماني، بل تمتد، وفق ما أوردته القناة، إلى أفرادٍ يحملون جنسياتٍ عدة، بينهم لبنانيون وسوريون، وصلوا إلى مطار بن غوريون.
فهل نحن أمام حادثةٍ فردية، أم مخططٍ أمني، أم سيناريو "غضِ نظرٍ مقصود" على غرار ما قيل عن عملية طوفان الاقصى التي تدخلُ عامها الرابع بعد ثلاثة أيام؟
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المسائيّة
04-10-2026
مقدمة النشرة المسائية ٣-١٠-٢٠٢٦
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