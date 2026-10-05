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مقدمة النشرة المسائية 5-10-2026

مقدمة نشرة الاخبار
2026-10-05 | 12:45
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مقدمة النشرة المسائية 5-10-2026
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مقدمة النشرة المسائية 5-10-2026

هل تتجه الحرب في اليمن إلى الحسم؟ 

يبدو أن القوات الحكومية، مدعومة من السعودية، تتقدم، وأعادت السيطرة على باب المَندب؟ 

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في حكومة اليمن، أكد إحكام السيطرة على مضيق باب المندب، ومن شأن استعادة المنطقة الساحلية المحيطة بالمضيق أن تجعل من الصعب على الحوثيين عرقلة حركة الملاحة بين البحر الأحمر والمحيط الهندي، لكنهم ما زالوا قادرين على استهداف السفن بطائرات مسيرة من مواقع أخرى على الساحل أو من مناطق داخلية.

مع هذه التبدلات الميدانية الأساسية يُطرح السؤال التالي: ما هو موقف إيران من تقهر حلفائها الحوثيين؟ ما هو موقف الولايات المتحدة الأميركية التي امتنعت عن الاستجابة إلى طلب التدخل منذ شهر تقريبًا لوقف تقدم الحوثيين.

التطورات تتسارع في توقيت بالغ الأهمية: الولايات المتحدة منهمكة في الدخول في مدار الإنتخابات النصفية، وإسرائيل بدورها منهمكة في الإعداد للدخول في الإنتخابات.

من حرب اليمن إلى الإرهاب في الجو، قال جيه.دي فانس نائب الرئيس الأميركي إنه لم يرَ حتى الآن أي دليل قاطع على تورط إيران في واقعة طائرة فلاي دبي.

ودائمًا في الإرهاب من الجو، وبالتزامن مع حادثة فلاي دبي، تعود ذاكرة الإرهاب إلى الواجهة، فاليوم حدد قاض أميركي موعدا لمحاكمة عميل مخابرات ليبي سابق، في ما يتعلق باتهامه بصنع القنبلة التي أسقطت رحلة بان آم رقم 103 فوق لوكربي في اسكوتلندا في 1988.

البداية من آخر التطورات الميدانية في اليمن حيث أعلنت القوات الحكومية السيطرة على المُخا...
 

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