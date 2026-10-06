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مقدمة النشرة المسائية 6-10-2026

مقدمة نشرة الاخبار
2026-10-06 | 12:49
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مقدمة النشرة المسائية 6-10-2026
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مقدمة النشرة المسائية 6-10-2026

معارك اليمن كيف تطورت اليوم؟ 
يقول الحوثيون إنهم لا يزالون يُحكمون السيطرة على المناطق التي تقدّموا اليها أخيرا في غرب اليمن في مواجهة القوات الحكومية، وأكّدوا استهداف َمطارات في السعودية بينها مطار الرياض.
في المقابل أعلنت الحكومة اليمينة المدعومة من السعودية أنها تواصل استعادة مناطقَ بقبضة الحوثيين خصوصا تلك التي سيطروا عليها في أيلول، وتشمل مدينة المخا في غرب محافظة تعز والساحل الغربي لليمن وصولا إلى مضيق باب المندب الاستراتيجي.
تل أبيب تعيش أجواء الأنتخابات، والمواقف فيها من وحي صناديق الاقتراع، والحروبُ الكلامية متواصلة ٌ بين المتنافسين. فعلى الرغم من أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جعل من ضمان أمن الدولة العبرية عقيدته الأساسية، إلا أنّ شكوكا كثيرة تثار بشأن قدرته على حماية البلاد، خصوصا بعد هجوم السابع من تشرين الأول، والاعتداءِ على رحلة "فلاي دبي" المتوجهة إلى تل أبيب، واللذين ساهما في تأجيج الانتقادات التي تطالُه مع اقتراب موعد الانتخابات العامة في آخر الشهر الحالي.
في لبنان، تطوُرٌ حرّك المراوحة السياسية، وزيرُ الطاقة جو صدي أعلن اعتكافه عن حضور جلسات مجلس الوزراء، "إلى حين تحمّل الحكومة مسؤولياتها تجاه قطاع الطاقة والتعامل الجدّي مع الطروحات المقدمة لضمان استمرارية الكهرباء وحماية المواطنين من أعباء إضافية". وحتى الساعة لم يصدر أيُّ تعليق من رئيس الحكومة على قرار الوزير صدي اعتكافه عن حضور جلسات مجلس الوزراء. 
لكن البداية من حدث في الهند مع الإعلان المشترك لإطلاق "نادي موانئ الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا" (IMEC Ports Club)، ومرفآ بيروت وطرابلس ينضمان إلى النادي.  





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