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مقدّمة النّشرة المسائيّة 07-10-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-10-07 | 12:45
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مقدّمة النّشرة المسائيّة 07-10-2026
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مقدّمة النّشرة المسائيّة 07-10-2026
في مثل هذا اليوم منذ ثلاث سنوات، اندلعت حربُ طوفان الاقصى عندما هاجمت حماس من قطاع غزة اسرائيل.
منذ ذلك التاريخ فُتحت الحروبُ في الشرق الاوسط، واسرائيل كانت دائما حاضرة.
من لبنان، الى سوريا، العراق، اليمن، ايران والحرب الاميركية الاسرائيلية عليها، والهجماتِ الايرانية على دول الخليج .
و هكذا تحوّل هجومٌ محدودٌ جغرافياً الى صراع اقليمي ودولي متعدّدِ الجبهات، طال الاقتصادَ العالمي.
فمع اغلاق ايران مضيقَ هرمز، وتهديدِ البحر الاحمر وباب المندب، اضطربت اسواقُ الطاقة، وارتفعت كلفةُ الشحن والتأمين، ودخل العالمُ في ازمةٍ حذرت منها مديرة صندوق النقد الدولي Kristalina Georgieva وهي قالت اليوم :
نحن امام خطر صدمتين متزامنتين، هما ارتفاعُ اسعار الطاقة نتيجةَ الحرب الاميركية على ايران، وظاهرةُ النينيو، داعيةً الحكوماتِ الى توخي الحذر الشديد في كيفية توظيف قدراتها المالية المحدودةِ جدًا، ما قد يُضطر بعضُها الى الاعتماد على تمويل خارجي.
وهنا مشكلة لبنان.
فهل الدولةُ جاهزةٌ لهكذا خطر، واذا أرادت تمويلاً خارجيًا، هل ستُمنح ذلك، وبأي شروط؟
هذا الخطرُ على الأكيد اكبرُ من اعتكاف وزير الطاقة جو صدي عن حضور جلسات الحكومة، ومعلومات الـLBCI تُشير حتى الساعة الى انه لن يحضرَ جلسةَ الحكومة في بعبدا غدًا.
وسط كل هذا جاء الخبرُ الاهم وهو ما نقلته وكالة رويترز عن مصدرين مطلعين .
حزب الله, تلقى الشهرَ الفائت مئتي مليون دولار من طهران، لمساعدة نازحي الحرب.
حربٌ دخلت عامها الرابع وهي ستطولُ.
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